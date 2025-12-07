ソニー「α7V」は6K動画やオープンゲートには非対応？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」に関する追加情報が掲載されています。
･New Sony A7V info: no 6/7k recording
- ソニーα7Vは6Kや7Kで録画できないことを確認した。また、先ほども述べたように、オープンゲート記録にも対応しない。つまり、α7Vはクロップなしの4K60pとクロップありの4K120pの動画が撮影できることになる。
以下、噂されているα7Vのスペック：
- 33メガピクセルの部分積層型センサー
- 電子シャッターで14bit RAWの30コマ/秒、メカシャッターでは10コマ/秒
- プリキャプチャー機能
- 8段分の効果のボディ内手ブレ補正
- 4K60pはクロップなし、4K120pはクロップあり
- オープンゲートには非対応
- α1IIのような新しいAIプロセッサーを搭載
- フリーアングルの3.2インチタッチスクリーン液晶モニタ
- SDカードスロットが1つと、SD/CFexpress Type A兼用のハイブリッドスロットが1つ
- C5ボタンはなし
- 改良されたEVF（約560万ドット？）
- USB-Cポートを2基搭載し、Micro USB端子は廃止
- ボディデザインはα7R Vと同じ
- 価格は約3,000ドル
- 12月2日に発表
- クリスマス前に少量が出荷予定
α7Vは部分積層センサーを採用してかなり進化しそうですが、6K･7Kやオープンゲート記録には対応しないということなので、動画に関しては、7Kオープンゲートに対応するEOS R6 Mark IIIや6Kオープンゲートに対応するLUMIX S1II、オープンゲートには対応しないものの6Kに対応するZ6IIIなどのライバルと比べると、控えめなスペックになりそうですね。
2石
これに関しては以前のリーク情報にも少し書いてありましたね。
既にライバル各社がオープンゲート
記録の開放や、
オーバーサンプリングで4kを
収録してるのならば
どうせ読み取りスキャンしてるなら、
そのまんまストレートに記録して6kや7k辺りの記録モードも開放する様になってきているのが最近の流れですね。
エンジン負担を考えてRawのみが採用されてますが、それでも搭載される事は素晴らしいと思います。
しかしSONYはその流れには乗らないって事だろうと思います。
FX2が発売された時にそれを感じました。
FX2は7Ⅳのセンサーですから発売されてからかなり年数が経過してますし、
だからこそ、単なる流用ではなくて7k30p記録の開放とか、センサー流用でもどこかを進化させてくるかと思ってましたがそれが
全くなかったのでSONYの考え方が判った気がしました。
α7Ⅴにもですが、これから将来出てくる
機種でも6kや7kはやらないと思います
名古屋マン
ん〜...
５年前の画像処理エンジン「BIONZ XR」では無理だったかと、理解しますね...
このカメラが明日リリースされ、2026年に本当に意味で「次世代αシリーズ」を楽しみにします。
ふじさん
個人的には需要の有無かなと思うのですが、実際6k 7kの需要ってどれくらいあるんですかね？(そのぶん価格で頑張ってくれたらいいのですが)
タスク
ソニーはRAW動画もサポートしてないですし素材を撮るのではなくリアルタイムで完成品にする事を重視してるような
ソニーなら7K3:2オープンゲートの代わりにオートフレーミング強化してセンサー全面から自由に縦動画も横動画もクロップして出力する方向に進むんじゃないですかねー