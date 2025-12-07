ソニー「α7V」は6K動画やオープンゲートには非対応？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」に関する追加情報が掲載されています。

･New Sony A7V info: no 6/7k recording

ソニーα7Vは6Kや7Kで録画できないことを確認した。また、先ほども述べたように、オープンゲート記録にも対応しない。つまり、α7Vはクロップなしの4K60pとクロップありの4K120pの動画が撮影できることになる。



以下、噂されているα7Vのスペック：

- 33メガピクセルの部分積層型センサー

- 電子シャッターで14bit RAWの30コマ/秒、メカシャッターでは10コマ/秒

- プリキャプチャー機能

- 8段分の効果のボディ内手ブレ補正

- 4K60pはクロップなし、4K120pはクロップあり

- オープンゲートには非対応

- α1IIのような新しいAIプロセッサーを搭載

- フリーアングルの3.2インチタッチスクリーン液晶モニタ

- SDカードスロットが1つと、SD/CFexpress Type A兼用のハイブリッドスロットが1つ

- C5ボタンはなし

- 改良されたEVF（約560万ドット？）

- USB-Cポートを2基搭載し、Micro USB端子は廃止

- ボディデザインはα7R Vと同じ

- 価格は約3,000ドル

- 12月2日に発表

- クリスマス前に少量が出荷予定

α7Vは部分積層センサーを採用してかなり進化しそうですが、6K･7Kやオープンゲート記録には対応しないということなので、動画に関しては、7Kオープンゲートに対応するEOS R6 Mark IIIや6Kオープンゲートに対応するLUMIX S1II、オープンゲートには対応しないものの6Kに対応するZ6IIIなどのライバルと比べると、控えめなスペックになりそうですね。