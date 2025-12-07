ソニー「α7V」の製品版でタムロン･シグマ･Viltroxのレンズの動作を確認

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」を入手した読者からのサードパーティー製レンズの動作報告の記事が掲載されています。

･Sony A7V shipping out in Europe. Third party lenses working fine on it

ヨーロッパのSAR読者数名から、注文したα7Vが昨日と本日に発送されたと聞いた。読者の一人から、次のようなメールが届いた。



「本日α7Vが届いた！ また、私の所有しているサードパーティ製レンズはすべて動作している」



- タムロン35-150mm

- シグマ60-600mm

- シグマ56mm 1.4 DC DN（APSC）

- Viltrox AF15mm F1.7（APSC用）でさえも動作している



出荷されたα7V には、Kai氏がYouTubeで報告した問題を解消する最新のファームウェアがインストールされている可能性がある。

昨日、α7Vで中国製Eマウントレンズが動作しないという報告がありましたが、製品版を入手した読者からの報告ではタムロン、シグマ、Viltroxが問題なく動作するということなので、サードパーティー製レンズの互換性に関しては問題はなさそうですね。