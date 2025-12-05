キヤノンのハイエンド機が早ければ2026年5月頃に登場？

E8M_8888が、以前に言及されていたキヤノンのハイエンドカメラに関する噂の続報を投稿しています。
- 認証機関が確実に新しいカメラをテストしたという情報を受け取っており、このカメラは確かにWi-Fi6を採用していることが確認された。これは希望的観測ではない。認証機関への登録はテストが完了した後で提出する必要があるが、キヤノンは作業を進めている。キヤノンの新機種は、認証機関への登録から発表･発売までの期間はまちまちだ。すべての手続きが完了しても、最短で2026年5月になって製品が発表される見込みだ。
以前に噂が流れたキヤノンのハイエンド機ですが、認証機関への登録作業が進んでいるようで、本当に登場する可能性が高そうな雰囲気になってきましたね。最短で来年5月と述べられているので、CP+の新製品ではなさそうです。
Canon Rumorsの噂ではEOS R7 Mark IIはCP+かその直後あたりと述べられていたので、この噂のカメラとは少し時期が異なっていますね。R7 IIとは別の機種でしょうか。EOS R7 Mark IIではないハイエンド機だと、EOS R3後継機かまたは動画機でしょうか。
５Ｄクラス
やっぱりＲ３でしょうか。Ｒ１のクロスセンサーが採用されるか楽しみです。値上がりは怖いですけど、どうなることやら。
EOS R3プラス100300
ワールドカップ前に発表するハイエンド機なら高速連写に強い機種の可能性が高い、となるとR3iiか⁉
sasurai
R3が今回のキャッシュバック対象外で、在庫を絞っているようなので、次機種にメカシャッターレスの後継機を予定しているのかも知れないですね。
Z9対抗機を予想します。
Kanuma
EOS R3後継機が出るとして、R1が出た今では、いわゆる正常進化は考えにくいと思います。α9Ⅲ対抗のグローバルシャッターになるのか、α1ⅡZ9対抗で高画素と高速の両立になるのか、どちらかという気がします。可能性高いのは前者かな。
rocky
R1の登場でR3の役目は一定程度果たしたように思うのと、噂がまったく出て来ないので、R7markⅡ の可能性もありますね。そうなると、ハイエンドというからには値段が恐ろしい事になりそうですが。
もり龍
R3IIだとすれば、R5IIから動画機能を少し落としてスチル寄りにしたグリップ一体型機か、またはR1からメカシャッターを省略したコストダウン機ぐらいしか現実的には想像できません。グローバルシャッターなら嬉しいですが、キヤノンは「必要ない」と考えていそうな気が。
それともR7IIの発売時期が以前の噂より遅れる、となるかもしれません。
キヤノンの株主
EOS R5C II に１票。
R1よりも安価なカメラでR1の売上にダメージを与えても仕方ないとの観点からの予想です。
rad
R3markⅡが出るとしたら、もちろんR5markⅡより上の価格帯になるでしょうから、
グローバルシャッター実験機か、R1の縦グリなしバージョンが落としどころかなと思います。
R6markⅢにWi-Fi6が搭載されなかったことから、R7markⅡに搭載されるか微妙なところですね。
CINEMA EOSはR5CⅡか、C400の更に上のモデルが可能性としては高そうです。