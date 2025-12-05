キヤノンのハイエンド機が早ければ2026年5月頃に登場？

E8M_8888が、以前に言及されていたキヤノンのハイエンドカメラに関する噂の続報を投稿しています。

･E8M_8888 （前回の記事はこちらです）

認証機関が確実に新しいカメラをテストしたという情報を受け取っており、このカメラは確かにWi-Fi6を採用していることが確認された。これは希望的観測ではない。認証機関への登録はテストが完了した後で提出する必要があるが、キヤノンは作業を進めている。キヤノンの新機種は、認証機関への登録から発表･発売までの期間はまちまちだ。すべての手続きが完了しても、最短で2026年5月になって製品が発表される見込みだ。

以前に噂が流れたキヤノンのハイエンド機ですが、認証機関への登録作業が進んでいるようで、本当に登場する可能性が高そうな雰囲気になってきましたね。最短で来年5月と述べられているので、CP+の新製品ではなさそうです。

Canon Rumorsの噂ではEOS R7 Mark IIはCP+かその直後あたりと述べられていたので、この噂のカメラとは少し時期が異なっていますね。R7 IIとは別の機種でしょうか。EOS R7 Mark IIではないハイエンド機だと、EOS R3後継機かまたは動画機でしょうか。