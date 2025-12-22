Canon Rumorsの2025年ベストのカメラはニコン「Z5II」

Canon Rumorsが、2025年のベストとワーストのカメラ、レンズを発表しています。

･The Best and Worst of 2025

2025年のベストカメラはニコン Z5II：CanonRumorsにとって、2025年のベストカメラ賞はEOS R6 Mark IIIに授与するのが当然のように思えるが、ニコンZ5IIがキヤノンEOS R6 Mark IIIよりもはるかに安い価格で優れたカメラを提供していることに異論を唱えるのは難しいだろう。最高のカメラとは、価格帯を問わず最高の機能を備えたカメラではなく、価格も考慮に入れた上で最高の機能を備えたカメラである場合もある。



次点はEOS R6 Mark III：EOS R6 Mark IIIは、手頃な価格帯のハイブリッドカメラを提供するというキヤノンの真骨頂と言えるだろう。ハイブリッドカメラユーザーにとって、これ以上の選択肢はない。





次点はEOS R6 Mark III：EOS R6 Mark IIIは、手頃な価格帯のハイブリッドカメラを提供するというキヤノンの真骨頂と言えるだろう。ハイブリッドカメラユーザーにとって、これ以上の選択肢はない。 2025年のベストコンパクトカメラ - PowerShot V1：2025年に数多くのコンパクトカメラが登場した中で、PowerShot V1はアクティブ冷却機能、大型センサー、広角レンズを比較的コンパクトなボディに収めており、機能面と革新性で際立っていたと思う。



次点は富士フイルムGFX100RF：中判1億画素センサーを搭載しコンパクトカメラの領域を超越したカメラだ。リコーGR IVもここで取り上げたいところだが、驚くほどの価格高騰がどうしても気に入らなかった。





次点は富士フイルムGFX100RF：中判1億画素センサーを搭載しコンパクトカメラの領域を超越したカメラだ。リコーGR IVもここで取り上げたいところだが、驚くほどの価格高騰がどうしても気に入らなかった。 2025年のベストレンズ - ソニー FE 50-150mm F2 GM：レビューでは、このレンズはズーム全域で優れた光学性能を発揮し、11枚羽根の絞り羽根が優れたボケ味を生み出すことが示されている。今年、いや、数年を通して最高のレンズの1つであることに異論を唱えるのは難しいだろう。



次点はキヤノンRF20mm F1.4L VCM：このレンズは、F1.4で画面全域にわたり優れた描写力を発揮しながら、コマ収差を低く抑え、11枚羽根の絞り羽根により滑らかなボケ味を実現している。キヤノンがついに伝説のツァイス21mm f2.8ディスタゴンに匹敵するレンズを開発したと断言できる。このレンズはそれほどまでに素晴らしい。





次点はキヤノンRF20mm F1.4L VCM：このレンズは、F1.4で画面全域にわたり優れた描写力を発揮しながら、コマ収差を低く抑え、11枚羽根の絞り羽根により滑らかなボケ味を実現している。キヤノンがついに伝説のツァイス21mm f2.8ディスタゴンに匹敵するレンズを開発したと断言できる。このレンズはそれほどまでに素晴らしい。 2025年のイノベーション - 一般向けのDGO：α7 Vはデュアルゲイン出力（DGO）を画像処理技術として導入した。Alexaがシネマラインで初めて採用したこの技術は、キヤノンのシネマカメラ、パナソニックS1IIに採用され、そして今回、ソニーは3300万画素部分積層型センサーに搭載した。S1IIはDGOを搭載していたが、その詳細は公表されておらず、α7Vの発売までS1IIの隠し機能のままだった。この機能によってα7Vは業界をリードするダイナミックレンジ性能を実現している。





2025年のワースト製品 - PowerShot ELPH 360 HS A（IXY650 m）：キヤノンはEOS R100よりもさらに劣悪な製品を発表した。Canon PowerShot ELPH 360 HS A は、2016年モデルのPowerShot ELPH 360 HSのコピーで、ストレージをmicroSDに変更した以外何の改善もなく、PCへの直接転送やワイレス印刷も廃止され、Wi-Fiも弱くなっている。キヤノンはこのカメラに全く力を入れていない。



2025年のワーストの次点はキヤノンRF75-300mm F4-5.6：キヤノンはEFレンズカタログ全体の中でも最悪のレンズをRFマウントに移行させた。このレンズには取り柄がほとんどない。キヤノンで最も遅いモーターを搭載し、手ブレ補正機能も搭載されていない。このレンズは安いとはいえ239ドルの出費は全く無駄だ。あのMTFでは誰も満足できないだろう。

Canon Rumorsがベストのカメラに選んだのが、ニコンZ5IIというのは面白いですね。確かにZ5IIはコストパフォーマンス抜群で、スペックはそこまで追求しないというユーザーにとっては非常に魅力的なカメラと言ってよさそうです。

レンズもキヤノンではなくソニーが選ばれていますが、FE50-150mm F2は他にはないF2通しの望遠ズームで性能面でも抜群なので、これも納得がいくところです。次点に選ばれたキヤノンRF20mm F1.4もこれだけ絶賛されると使ってみたくなりますね。

また、ワーストのIXY650mは、安価な昔ながらのズームコンパクトを必要としている人もいるので、この種のカメラの生産を継続したことに意義があるカメラかもしれませんね。