GoProのシェアは急落しているがアクションカメラ市場は絶好調

BCN+Rに、アクションカメラ市場の動向に関する記事が掲載されています。

･GoProがシェア急落、それでも伸びるアクションカメラ市場

アクションカメラの代名詞的存在だったGoProのシェアが急落している。同社が最後にトップシェアを獲得したのはこの1月。39.6％で一瞬首位を奪還した。ライバル2社の平均単価が上昇するのをしり目に、年始特価で単価を1割下げ台数を稼いだ。しかし、その後シェアは下落の一途。この11月では9.6％と、ついに2桁を割り込んだ。



一方、激しくトップを争っているのはDJIとInsta360だ。11月現在でDJIが45.2％でトップ。Insta360も43.3％と僅差で追いかける。2月以降この2社でトップシェアを取り合うデッドヒートが続いている。



2023年ごろまでは、アクションカメラと言えばGoProだった。例えば23年の5月。販売台数シェアは75.5％を占めダントツ。その牙城が大きく崩れ始めたのが昨年9月だ。トップの座をDJIに譲った。それどころかInsta360にも抜かれ、GoProは一気に3位に転落した。



DJIはドローンの世界トップメーカー。産業用、民生用で圧倒的なシェアを誇る。最近では、ジンバル付きで大人気のビデオカメラ「Osmo Pocket 3」で一気に知名度を上げた。一方、Insta360は、その名の通り360度カメラでデビュー。現在は「Ace Pro」シリーズが売れている。両社とも、GoProから10年近く遅れてのスタートだった。にもかかわらず、このところ性能の向上が著しく、シェアを急拡大させている。

アクションカメラ市場全体は伸びている。販売前年比はここ数年、毎月のように2桁増で推移。足元の11月でも、台数160.7％、金額173.0％と絶好調だ。ビデオカメラに占める販売台数構成比も、この3年で急速に拡大。22年11月時点では24.1％に過ぎなかった。しかしこの7月では56.6％と過半を占めるまでに増大している。11月でも48.2％と、市場のほぼ半数を占めるペースを維持している。



手軽に撮影できる動画需要の大部分はスマホに吸収された。一方で、本格的な動画撮影需要はかなりの部分、レンズ交換型のデジタルカメラに移行。そこで浮上してきたのがアクションカメラだ。過酷な状況でも撮影可能。天候を選ばず、ラフに扱っても壊れず、それでいて小さく軽い。スマホとは全く異なる特徴を備えることで共存し、市場の拡大に成功した。

BCNのアクションカメラのメーカー別の販売台数シェアでは、GoProは綺麗な右肩下がり、ライバルのDJIとInsta360は逆に綺麗な右型上がりで、はっきりと明暗が分かれましたね。GoProはアクションカメラ市場では厳しい状況に置かれていますが、ライバル2社のがんばりでアクションカメラ市場は急激に成長しているようです。ただ、日本のメーカーがこの市場では蚊帳の外なのが少々残念なところです。





