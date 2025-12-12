ヨドバシの12月上期のランキングで「α7CII」が首位に返り咲き

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの2025年12月上期の交換レンズの売上ランキングが掲載されています。

･一眼カメラ売れ筋トップ10！「α7C II ズームレンズキット」が4か月ぶりに首位奪還

データ集計期間 : 2025年12月1日～15日



第1位 ソニー α7C II ズームレンズキット

第2位 キヤノン EOS R5 Mark II ボディ

第3位 ソニー α7C II ボディ

第4位 キヤノン EOS R6 Mark III ボディ

第5位 ニコン Z5II ボディ

第6位 富士フイルム X-E5 XF23mmレンズキット

第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット

第8位 キヤノン EOS R6 Mark II ボディ

第9位 富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット

第10位 キヤノン EOS R50・ダブルズームキット





今回はキヤノン4機種、ニコンと富士フイルムが2機種ずつ、ソニー1機種2モデルがランクイン。

1位は、ソニー「α7C II ズームレンズキット」。前回の3位から順位を上げ、4か月ぶりにトップの座を取り戻した。ボディ単体も前回4位からのランクアップで3位につけ、トップ3に「α7C II」2モデルが揃った。

前回、初登場で1位に躍り出たキヤノン「EOS R6 Mark III」ボディは4位へ後退したが、「EOS R6 Mark II」ボディが2か月半ぶりの復帰で8位にランクインした。EOS R6シリーズは第三世代機と第二世代機が併売され、スペックと価格を比較して選べるようになったことも要因だろう。

EOS R6 Mark III は供給不足になっていないにもかかわらず、前回の初登場1位から4位に順位を下げており、発売からかなり時間が経っているα7CIIの後塵を拝しているのが気になるところです。一方で、EOS R5 Mark IIがここにきてR6 Mark IIIよりも売れているのは興味深いところですね。

ソニーはα7Vが発表された後でも、α7CIIの人気は全く衰えておらず、今回も1位･3位と絶好調ですね。次回はα7Vがランキングに登場してくると思われるので、α7CIIの人気が今後も続くのかが気になるところです。