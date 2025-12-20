ViltroxがキヤノンにRFマウントのライセンスを申請中

Photo Rumorsに、ViltroxがRFマウントのレンズを再び発売するかもしれないという記事が掲載されています。
- ViltroxがキヤノンRFマウントの新しいレンズを発売するという噂が流れている。私がViltroxに直接連絡したところ、同社は「最近、正式な認可（承認）を得たうえで、キヤノンRFマウント用の新しい1.33倍アナモルフィックレンズを公式に発売した」と回答した。
その他のRFマウント用レンズについてのライセンスはまだ正式に承認されていないものの、引き続き取得に向けて取り組んでいるとのことだ。
Viltroxは以前にRFマウントのレンズを発売していましたが、すぐに発売中止になっていたので、キヤノンと何らかのトラブルがあった可能性が高いと思いますが、今回はViltroxがライセンスの取得に動いているようなので、仕切り直しで正規ライセンスのRFマウントレンズが登場するかもしれませんね。
正規ライセンスのモデルだとすると、Viltroxだけフルサイズが許可されるとは考えにくいので、シグマ、タムロンと同じAPS-C用レンズでしょうか。
rocky
RFマウント用のレンズをCanonが許可するのは、純正レンズと被らないものに限るだろう思っています。なので、アナモルフィック（いわゆるシネマ用）レンズは今後も純正で出す予定が無いと思うので許可が下りたのでしょうね。1.33倍なので値段が手頃だったら使ってみたいです。