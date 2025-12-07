ソニー「α7V」の画質はメカシャッター使用時はライバルよりも若干優れている

DPReviewに、新しい部分積層型センサーを搭載したソニーのスタンダード機「α7V」の画質に関するテスト記事が掲載されています。

･We tested the Sony a7 V's dynamic range for ourselves: is this the peak?

α7Vは、メカシャッターで撮影した際に、これまで見てきたカメラの中で最もISO感度の影響を受けにくいカメラの1つかもしれない。つまり、低感度で撮影し、後処理で明るくすることで、ハイライト部分を多く残せるということだ。

α7Vはラチチュードも非常に優れているため、RAW現像時にシャドウ部を奥深くまで描写できる。メカシャッターモードでは、α7IVやEOS R6 III、Z6IIIといった同等の機種よりも若干優れており、 S1IIとほぼ同等だ。

電子シャッターモードでは予想通り性能が低下する。センサーの読み出し時間が短く、メカシャッターモードのように2回読み出すことができないためだ。しかし、他のカメラのダイナミックレンジも電子シャッターモードでは低下するため、いずれのカメラも特に優位性があるとは言えない。もちろん、電子シャッターモードで撮影する主な理由は、最高の連写速度を得るためであり、このモードではダイナミックレンジをそれほど重視する必要はないだろう。

α7Vのダイナミックレンジの優位性は、前モデルや同クラスの機種と比べて劇的なものではないが、風景写真などで写真のシャドウ部分を活かそうとする人や、ハイライトを際立たせる撮影を好む人にとっては、大きな魅力となるだろう。

α7Vのセンサーのダイナミックレンジは、Photons to Photosのテストでも優秀な結果を残していましたが、今回のdpreviewのテストでも非常に優れた結果で、RAWでシャドー部を大きく持ち上げた際のノイズ（上の画像を参照）では旧型のα7IVとかなり大きな違いがあることがわかりますね。

α7Vのメカシャッター使用時のダイナミックレンジは、このクラスのライバルよりも頭1つ抜けている印象です。電子シャッターとは画質に結構違いがあるので、状況に応じてメカシャッターと電子シャッターをこまめに使い分けるのがよさそうですね。