2026年に登場する新製品を大胆に予想する

PetaPixelに、来年登場するカメラの予想記事が掲載されています。
･PetaPixel's Bold Camera Predictions for 2026
- 2026年の大胆なカメラの予想だ。昨年の予測精度は過去最悪で、11件の予測のうち、的中したのはわずか2件のみだった。しかしこの失敗を振り切り、2026年へと目を向けたいと思う。DPReviewのリチャード･バトラー氏にも意見を聞いて多くの知見を提供してもらったので、今回はより確かな予想をしていることを確信している。
- Z9IIが登場する：今週Z9のファームウェアの大型アップデートがリリースされたにもかかわらず、来年のオリンピック前にZ9 IIが登場することを確信している。バトラー氏によると、Z9 IIには次世代積層型CMOSセンサーが搭載され、コンテンツ認証機能も搭載されるとのことだが、コンテンツ認証はハードウェア上の制約のため、現行のZ9には追加されないとのことだ。
- ニコンがミラーレス時代初の「s」カメラ「Z6IIIs」をリリースする：Z6IIIは素晴らしいカメラだが、部分積層されたセンサーへの移行によって、ダイナミックレンジの点で画質がかなり低下した。パナソニックS1IIとソニーのα7Vのようにデュアルゲイン出力を活用し。メカシャッター使用時のダイナミックレンジを向上させるのがZ6IIIsの主なメリットとなるだろう。
- X-Pro4とともにX-Trans VIセンサーが登場する：2026年には新型X-Transセンサーが新型X-Proに搭載される。富士フイルムはPetaPixelとの様々なやり取りの中で、X-Proを特別な存在にすることを示唆してきた。新しい X-Transは解像度の向上は期待できないものの、速度が向上するだろう。
- シグマがついにキヤノンのフルサイズのRFマウント/Zマウントレンズをリリースできるようになる：ニコンとキヤノン、あるいは少なくともどちらかが、シグマにフルサイズ対応のレンズの製造を許可することになるだろう。
- キヤノンがG7XかまたはG1Xの後継機を発売する：どこかのメーカーが、マニア向けのコンパクトカメラを新たに開発する必要があるだろう。キヤノンG7XかG1Xの後継機で、スチル撮影に使える操作性を備えたカメラが最も有力だと考えている。
- OM SYTEMが根本から新しいオリジナルカメラを発売する：ミラーレスカメラではなく、完全に再設計されたTOUGHシリーズのカメラになると予想している。
- ニコンがZ7シリーズを復活させる：以前は、Z8が存在する以上、ニコンのラインナップにZ7の入る余地はないと考えていたが、現在、Z6 IIIとZ8の間には大きな隔たりがあり、ニコンはスチル重視のカメラをラインナップしていない。スチル重視のカメラで6000万画素または8000万画素を実現できれば、ミラーレスシステムへのアップグレードを拒んできたD800シリーズのユーザーを、ミラーレスへと転換させるチャンスが生まれるだろう。
- 中国企業が、エプソンRD-1のようなカメラを発売する：中国のメーカーのどこか（どこになるかは分からないが）が、Mマウントを採用したスタイリッシュなデジタルレンジファインダーを開発するのではないかと考えている。
- マイクロフォーサーズがついにその強みであるコンパクトさを取り戻す：これは予測というより希望に近いものだ。マイクロフォーサーズはその方向性を見失っているように思えるからだ。このシステムの魅力の1つは小型で持ち運びに便利なことだが、長年、この要素を備えた新型カメラは登場していない。そろそろその時が来ているはずだ。
- パナソニックS9のボディをそのまま利用した高速なm4/3カメラ：既存のカメラ本体をさまざまなセンサーで再利用することを好むパナソニックは、S9ボディを利用し、センサーをマイクロフォーサーズセンサーに交換して、より多くの人にとって使いやすいものにすると考えている。
- 富士フイルムがレンズ固定式のAPS-Cパノラマカメラを発売する：より高級な、しかし少し変わったカメラ、つまりTXシリーズの復活があるだろう。TX-1（後にTX-2）は今日でも非常に人気のある素晴らしい小型システムであり、デジタルの後継機が登場するに値するだろう。
- パナソニックがS1H シリーズをFX3 の競合製品として復活させる：パナソニックが数年前にS1Hを発売した際、ミッドレンジからハイエンドのビデオカメラ市場をソニーに明け渡してしまったのは奇妙な感覚だった。パナソニックは2026年には、動画撮影に特化したS1HでFX3に挑戦するチャンスが訪れるだろう。
- ペンタックスが何らかのデジタルカメラ製品を発売する：ペンタックスは2026年に何らかのカメラを発売するだろう。それが新しいデジタル一眼レフカメラになるのか、それとも新しいコンパクトカメラになるのかは議論の余地があるが、リコーはペンタックスブランドに注力すると述べており、長い間沈黙していたので、今こそ言葉だけでなく行動に移すべき時だ。
昨年の予想はあまり的中しなかったようですが、今年の予想はどうなることでしょうか。Z9IIやX-Pro4あたりは的中する可能性が高そうですが、その他は希望的観測レベルのものも多いような気もします。
小型のm4/3カメラは、需要がどのくらいあるのかは分かりませんが、m4/3ユーザーは喜びそうですね。ペンタックスはここ最近は大きな新製品が出ていないので、2026年には何かユーザーを安心させるようなものをリリースして欲しいところです。
キテン
PENTAXからはK−1markⅡの後継機に期待したいです。ペンタプリズムやミラーショック等のミラーレスにはない使い心地がやっぱりいいんですよね。
R5mk2ユーザー
「シグマがついにキヤノンのフルサイズのRFマウント・・」これは当たって欲しいです。EFマウントでは切れの良いシグマ使っていましたし、選択肢は多い方がうれしいです。
tkfl
微笑ましさすら感じる記事ですね笑。
Z9より高感度に強い機種としてZ6Ⅲを導入した身としては、Z6Ⅲsはまさに「欲しかったのはそれだよ！」案件ですわ。
辰巳ＪＣ
「Ｇ７ＸＭａｒｋⅢ」は「納期未定」扱い、製造再開でも後継機でも歓迎します。「Ｇ１Ｘ」は「ＭａｒｋⅡ」の正当な後継機を期待しています。どちらかが購入対象候補になりますが、ＣＰ＋前の発表を望みます。
ところで、ソニーに関する予想はないのでしょうか。まさか、「ＣＥＳ不参加」だけでは終わらないなんてことには…。
私自身、買い換え候補の選定に困り、「デジカメを買いたい」という知り合いに薦められるモデル選びで迷っています。「（スマホではなく）カメラではⅠ型より小さいセンサー搭載機は使わない」という基準ですが。
ヤマ
こういうの楽しいですよね。
ソニーが入ってないので私の妄想でRX100シリーズ復活です。
あとGRの対抗となる機種がどこかから出てほしいです。
rad
Canonの次の一手が読みにくいです。
噂として上がるのはR7markⅡですが、R3、R10も4年経過、
R6markⅢが発売したことでR8もmarkⅡの期待がかかります。
コンデジはV1のセンサーをどう活用するかですね。
1型だとソニーセンサーを引き続き使うのか、また新開発するのかになります。
タスク
ソニーの予想がないのは不満が無いからですかね？
ありそうなのはα7RVIが61MPのまま部分積層になって、α7IVからα7Vと同じ進化してきそうです
希望だと部分積層のデュアルゲインでDRを上げ、省電力のXR2でFW50バッテリー使った6500後継機が欲しいです
huh_neko
総じて、良くも悪くもカメラ好きの願望込みという感じがしました。
個人的に期待したいのは
SONY: 部分積層高画素機
CANON: R8, R5系の後継
Nikon: センサーの更新, ZRc
SIGMA: RF, Zの拡大とfp後継
あたりかなあ。
コツメチャン
Z9IIはすでに散々情報も出ていますし、むしろ当初は今年発表があるという話だったので、来年出ることは間違いないでしょ。
後半は希望的観測だらけという感じですが。
まつまつ
私は、キヤノンからG9xmarkⅢをだしてもらいたい。もうmarkⅡは壊れそうですが、もう世の中に代替機がありません。markⅡを中古で買うしかないですが、中古も高くなりすぎてる。
markⅡをUSB-Cにするだけでも良いです。
G7Xなら、markⅢではなく、markⅡの後継機にしてもらいたい。スチルならmarkⅡの方が良いです。
Shiba
>パナソニックS9のボディをそのまま利用した高速なm4/3カメラ
これは私も希望していましたが、S9を実際に購入してみると、バッテリーサイズに起因して結構ボディが大きく、しかも液晶がボディから出っ張っている分、ボディ全体の厚みがとてもあるので、このままm4/3にしても厳しいなと感じました。
m4/3ユーザー側の目線で見ると、フルサイズ大きなボディを共用するメリットが無いので、やはりマウントに合わせたボディサイズで設計してほしいと思います。
ジェラ
自分はPENTAXの一眼レフはこのままフェードアウトだと予想しているんですが
ひの
「小型・軽量」という謳い文句とうらはらに、依然カメラは重く大きく、スマホに撮影体験シェアを奪われています。
MFTは小さく優秀なレンズが多いですから思い切って小型で高バランスのボディをだしてよいと思います。
かず
マイクロフォーサーズユーザーですが、現状のレンズラインナップの中で、長望遠や高性能なレンズを使用したいとなると、G9Mark2やOM-1Mark2くらいのボディサイズやグリップは必要だと思います。
仮にPENシリーズや、GX7みたいなカメラが、マイクロフォーサーズ本来のコンパクトさというなら、明るいパンケーキ単焦点や、より小型な標準ズームレンズ(できればF4通し)のラインナップの拡充が必要だと思います。
逆にOM-1くらいのボディサイズをベースにして、フルサイズでは実現難しそうな尖ったズームレンズ例えば20-70mF1.8(フルサイズ換算40-140m)など作ってくれたら、個人的にはワクワクします。
daipa
シグマが、キャノンとニコンのフルサイズレンズを発売する事はまだ無いでしょう。特に、ニコンにおいては特許での関係性が短期に解決する事はないでしょうから。
rocky
シグマがCanonのフルサイズ用RFレンズを出すなら現行品と被らないもの、例えば500mmF5.6とか15mm魚眼とかでしょうか。王道の大三元レンズとかはたぶん出さないような気がします。
スナッキー
パナソニックはS9ではなくGF10の後継モデルを出しては？と。
像面位相差AFとSDカードは通常の規格で。(G100Dのファインダー無し)
併せてコンパクトなレンズを数種類出して日常を撮るのに向いたカメラとして提案するとか。
PENTAXは安価なコンデジ。UIを従来機に寄せつつ単三かWG-1000もしくはKP、KF、K3-IIIなどのレフ機の電池併用とか。気の利いた仕様にしてくれるといいのかも。
レフ機については維持するかは不明ですが、Kマウントをどうするのか？語る事はしないんすかね。
Z 7ユーザー
記事にあるとおり是非Z7シリーズを復活させて欲しいです。スチル重視で6000万画素では今更感があるので、他のマウントではついてこれない中版に迫る8000万画素でZマウントの極限画質を実現してほしい。
ずっとT二桁
富士のパノラマと言ったら中判の上下を切ったパノラマモードがありますね。
超広角固定レンズと組み合わせればすぐにでも出来そう。
そして既存カメラでも出来ることを“それしか出来ない機種”
としてリリースするのが富士フイルム。
10万円のトイカメラの次は100万円する横長カメラですよ(笑)
ずんた
G1X3の絞り2.8〜5.6の被写界深度はフルサイズ換算で4.5〜9.0。私は家族旅行用途だが、これでは厳しい。
後継機が2.5〜4.5（→4.0〜7.2）くらいで軽量維持してくれると嬉しい。
望遠側が5.0を上回れば迷いなくスルー。