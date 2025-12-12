キヤノン「EOS R3 Mark II」は高画素機になる可能性がある？

Canon Rumorsに、キヤノンEOS R3 Mark II に関する噂と、Canon Rumorsの推測が掲載されています。

･Let's Talk EOS R3 Mark II

この1年間、R3の後継機について多くの噂が飛び交っている。そのほとんどは取り上げる気にならないものだったが、私が少しでも筋が通っていると感じた唯一の噂は、EOS R3後継機が高解像度のカメラになるというものだ。つまり、EOS R5 Mark IIの4500万画素をはるかに超える解像度のカメラだ。



この1ヶ月ほど、私はR3 Mark IIについての匿名で多くの情報を受け取ってきた。最新の噂は、2月のミラノオリンピックに向けてEOS R3 Mark IIが登場するというものだ。言われているのは、このカメラが高解像度機で、R5 Mark IIよりも大幅に画素数が多いということだ。



思っていた通りだったと言いたいところだが、私は全く納得してはいない。もしかしたら、この投稿が私が知っている人々から裏付けが得られるかもしれないが、何も進展しない可能性もある。



プロフェッショナルたちは、キヤノンに対して、もっと高い解像度のカメラを求めているのだろうか？彼らはR5 Mark IIを使いたくないのだろうか？ 確信を持てないが、より高い解像度を望んではいるが、5シリーズには興味がなく、R1を使い続けるスポーツカメラマンがいることは知っている。



キヤノンはラインナップにもう1つのグリップ一体型ボディを追加するのだろうか？ 2011年にキヤノンは1Dと1Dsのラインを一つのモデルに統合し、それ以来、その状態が続いている。人々がEOS R3 Mark IIに意味がないと考えているのは理解できるし、私もその考えに傾いている。

EOS R3 Mark IIに関する噂が出てきましたが、Canon Rumorsはこの噂をあまり信じていないようなので話半分程度に聞いておいた方がよさそうです。

高画素のプロ用機が欲しいという声はあるようですが、EOS R5 Mark IIと競合してしまいそうなので、このような機種が登場する可能性は高くないかもしれませんね。ただ、3シリーズは実験的な意味合いの強いシリーズなので、キヤノンにこれまでなかった6000万画素を超える超高画素機を実験的に投入してみる可能性などはあるかもしれません。