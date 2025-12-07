ソニー「α7V」は超高感度以外はRAWにノイズリダクションをかけていない

Photons to Photosが、ソニー「α7V」のダイナミックレンジの計測結果のデータを訂正しています。
・メカシャッター（※α7Vの計測値は以前のものと変更されていません）
|機種名
|最大ダイナミックレンジ
|ローライトISO
|ローライトEV
|α7V
|12.47
|6303
|10.98
|α7IV
|11.71
|5365
|10.75
|α9III
|10.00
|4646
|10.54
|α1II
|11.61
|5768
|10.85
|Z6III
|10.46
|4709
|10.56
|EOS R3
|11.91
|6617
|11.05
|EOS R6 II
|11.52
|5575
|10.80
|S1II
|11.75
|5410
|10.76
・電子シャッター（※α7Vの計測値は以前のものと変更されていません）
|機種名
|最大ダイナミックレンジ
|ローライトISO
|ローライトEV
|α7V電子
|10.99
|5973
|10.90
|α7RIII電子
|11.63
|5776
|10.85
|α9電子
|10.64
|5709
|10.84
|EOS R3電子
|11.23
|6289
|10.97
|EOS R5II電子
|10.92
|4392
|10.46
|EOS R6II電子
|9.59
|4984
|10.64
- α7Vのメカシャッターのダイナミックレンジと電子シャッターのダイナミックレンジの比較
昨日のPhotons to Photosのテストでは、α7Vは全感度でRAWにノイズリダクションが適用されているという結果が出ていましたが、本日、データが修正され、ISO51200以上の超高感度域を除いて、電子シャッター時もメカシャッター時もノイズリダクションは適用されていないという結果になりました。
低感度のノイズリダクションなしで、メカシャッターで12.47のダイナミックレンジを実現しているのは素晴らしいですね。また、高感度ノイズもISO6303とノイズダクションなしの値としてはクラストップで、α7Vのセンサーは高速読み出しと低ノイズを両立している素晴らしい出来のセンサーと言ってよさそうです。
KJ
これは朗報ですね、実際の撮影でどれだけ違いが出るか
同条件の比較撮影を見たいです、スタジオでの物撮影とかでなく
風景やポートレイトととか実際の使用条件で。
さばしろ
16stopなんて言っても結局NR使ったごまかしかよって思ってたけど、NRなしでこのダイナミックレンジなら素直に称賛したい。
xylogen
情報が錯綜したいますが、どうやらメカシャッターのみデュアルゲイン出力というのをしてるみたいですね。
新しい機能なのでしょうか。BIONZの更新が関与してるのかなと思いました
maru
公式HPにも記載があったのでそうなんだろうなと思っていましたが高感度だけなんですね。なんにせよすごい進化ですね
>>すべての感度域で最適なノイズリダクション処理を施し、
RPM
朗報ではあるけど正直コストかけ過ぎてないか
ライバルの存在って大事なんだな
ae
この修正後の結果を見てα7Vの購入を決めました笑
素直にかなりの性能UPだと思うし、他のメーカーのダイナミックレンジが広い機種と比較もしましたが頭1つ出てますね(中判除く)
タスク
ゲイン合成してない電子シャッターの低感度ゲインがメカシャッターだと合成されて高感度ゲインに綺麗に上乗せされてるのがよく分かりますね
これだとゲインの切り替わり感度を気にする必要もなく一石二鳥な感じです
まぁ2回読み出すので幕速低下がデメリットですが新しいメカシャッターの意義が出てきて面白いです
カメオ
こういった情報が出てくる前に予約しましたがスチルの画質が次世代と呼べるものになっているようで何よりです。在庫確保の連絡もきましたし届くのが楽しみです。
yoshi
いまだにα7IIIを愛用していますがα7VのローライトISOは6303と素晴らしいですね。
乗りかえたくなりました。最近ではＪＰＥＧ撮りオンリーですがα7IIIは3200以上のＩＳＯはできれば使いたくないです。
はも
近年のセンサー開発の主眼はスピードで高感度性能は伸びてないか若干低下傾向だって結構言われてたなぁってきがするけど（なので意外と初代α9が高感度性能ではまだ戦える）、やっぱり技術の積み重ねは着実に効いてるってことなのかな