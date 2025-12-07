ソニー「α7V」は超高感度以外はRAWにノイズリダクションをかけていない

Photons to Photosが、ソニー「α7V」のダイナミックレンジの計測結果のデータを訂正しています。

･Photons to Photos



・メカシャッター（※α7Vの計測値は以前のものと変更されていません）

機種名 最大ダイナミックレンジ ローライトISO ローライトEV α7V 12.47 6303 10.98 α7IV 11.71 5365 10.75 α9III 10.00 4646 10.54 α1II 11.61 5768 10.85 Z6III 10.46 4709 10.56 EOS R3 11.91 6617 11.05 EOS R6 II 11.52 5575 10.80 S1II 11.75 5410 10.76



・電子シャッター（※α7Vの計測値は以前のものと変更されていません）

機種名 最大ダイナミックレンジ ローライトISO ローライトEV α7V電子 10.99 5973 10.90 α7RIII電子 11.63 5776 10.85 α9電子 10.64 5709 10.84 EOS R3電子 11.23 6289 10.97 EOS R5II電子 10.92 4392 10.46 EOS R6II電子 9.59 4984 10.64

α7Vのメカシャッターのダイナミックレンジと電子シャッターのダイナミックレンジの比較

昨日のPhotons to Photosのテストでは、α7Vは全感度でRAWにノイズリダクションが適用されているという結果が出ていましたが、本日、データが修正され、ISO51200以上の超高感度域を除いて、電子シャッター時もメカシャッター時もノイズリダクションは適用されていないという結果になりました。

低感度のノイズリダクションなしで、メカシャッターで12.47のダイナミックレンジを実現しているのは素晴らしいですね。また、高感度ノイズもISO6303とノイズダクションなしの値としてはクラストップで、α7Vのセンサーは高速読み出しと低ノイズを両立している素晴らしい出来のセンサーと言ってよさそうです。