ソニー「α7V」の電子シャッターのダイナミックレンジと高感度ノイズ

Photons to Photosに、ソニー「α7V」の電子シャッター使用時のダイナミックレンジと高感度ノイズの測定データが追加されています。
|機種名
|最大ダイナミックレンジ
|ローライトISO
|ローライトEV
|α7Vメカ
|12.47
|6303
|10.98
|α7V電子
|10.99
|5973
|10.90
|α7RIII電子
|11.63
|5776
|10.85
|α9電子
|10.64
|5709
|10.84
|EOS R3電子
|11.23
|6289
|10.97
|EOS R5II電子
|10.92
|4392
|10.46
|EOS R6II電子
|9.59
|4984
|10.64
- ソニーα7V（メカシャッター）とα7V（電子シャッター：ES）とのダイナミックレンジの比較
- ソニーα7V（電子）とα7RIII（電子）、α9（電子）のダイナミックレンジの比較
- ソニーα7V（電子）とEOS R3（電子）、EOS R6 Mark II（電子）とのダイナミックレンジの比較
PetaPixelのレビューで指摘されていた通り、α7Vは電子シャッター使用時はメカシャッター使用時と比べて約1.5stopダイナミックレンジが狭くなっており、結構大きな違いがありますね。高速連写や静音性などが不要な撮影ではメカシャッターを使用した方がよさそうです。
他機種とのダイナミックレンジの比較では、電子シャッターのデータがあった機種（上記の表を参照）の中ではα7Vは真ん中くらいの成績となっています。ただ、α7Vは電子シャッターにも全感度でノイズリダクションがかかっているので、他機種との比較は参考程度にした方がよさそうです。
