ソニー「α7V」の電子シャッターのダイナミックレンジと高感度ノイズ

Photons to Photosに、ソニー「α7V」の電子シャッター使用時のダイナミックレンジと高感度ノイズの測定データが追加されています。

･Photons to Photos

機種名 最大ダイナミックレンジ ローライトISO ローライトEV α7Vメカ 12.47 6303 10.98 α7V電子 10.99 5973 10.90 α7RIII電子 11.63 5776 10.85 α9電子 10.64 5709 10.84 EOS R3電子 11.23 6289 10.97 EOS R5II電子 10.92 4392 10.46 EOS R6II電子 9.59 4984 10.64

ソニーα7V（メカシャッター）とα7V（電子シャッター：ES）とのダイナミックレンジの比較

ソニーα7V（電子）とα7RIII（電子）、α9（電子）のダイナミックレンジの比較

ソニーα7V（電子）とEOS R3（電子）、EOS R6 Mark II（電子）とのダイナミックレンジの比較

PetaPixelのレビューで指摘されていた通り、α7Vは電子シャッター使用時はメカシャッター使用時と比べて約1.5stopダイナミックレンジが狭くなっており、結構大きな違いがありますね。高速連写や静音性などが不要な撮影ではメカシャッターを使用した方がよさそうです。

他機種とのダイナミックレンジの比較では、電子シャッターのデータがあった機種（上記の表を参照）の中ではα7Vは真ん中くらいの成績となっています。ただ、α7Vは電子シャッターにも全感度でノイズリダクションがかかっているので、他機種との比較は参考程度にした方がよさそうです。