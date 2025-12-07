ソニー「α7V」のダイナミックレンジと高感度ノイズ

Photons to Photosに、ソニーの新しいスタンダード機「α7V」のダイナミックレンジと高感度ノイズの測定結果が掲載されています。

･Photons to Photos

機種名 最大ダイナミックレンジ ローライトISO ローライトEV α7V 12.47 6303 10.98 α7IV 11.71 5365 10.75 α9III 10.00 4646 10.54 α1II 11.61 5768 10.85 Z6III 10.46 4709 10.56 EOS R3 11.91 6617 11.05 EOS R6 II 11.52 5575 10.80 S1II 11.75 5410 10.76

α7Vとα7VIのダイナミックレンジの比較

α7VとZ6III、LUMIX S1II、EOS R6 Mark II のダイナミックレンジの比較

α7Vのダイナミックレンジは旧型のα7IVよりも大幅に改善しており、部分積層型センサーを採用しているライバルのZ6IIIやS1IIと比べてもダイナミックレンジは大幅に広くなっています。ただ、α7Vは最低感度から最高感度に至るまで全域でRAWにノイズリダクションがかかっている（グラフが三角マークになっている）ので、他機種との比較は参考程度に見ておいた方がよさそうです。

高感度ノイズも6303と大幅に改善されていますが、これもこの付近の感度でRAWにノイズリダクションがかかっているので、参考程度に見ておいた方がよさそうです。あと、α7VはISO200～400の間の感度のゲインの切り替えがなくなっているのが気になるところですね。