リコー/ペンタックスはEVF搭載のKマウント機を発売するべき？

Pentax Forumsに、ペンタックスの今後の戦略に関する意見記事が掲載されています。
- K-1 EVFが登場したら購入したいと思うだろうか？ リコーはライカに続いてモノクローム機やフィルムカメラを出してきた。そしてEVF搭載のライカM EV1にもリコーは続くべきだろうか？
リコーイメージングは、カメラの売上と利益が好調で力強い四半期だったと、決算で発表した。リコーイメージングは売上と収益で勝利を積み重ね続けており、それは同社の「Workingman's Leica（働く人のライカ）」戦略（ライカと同じニッチを埋めつつ、価格は4分の1の戦略）を正当化し続けている。
10月にライカはEVF搭載のM EV1を発表した。リコーはそれに倣い、K-1またはK-3の光学ファインダーをEVFに置き換えたカメラを発売するべきだろうか？しかし、それには大きな問題がある。ライカM EV1のレビューで直ちに浮上したのは、独自のファインダーをEVFに置き換えた瞬間にレビュアーはこのカメラを、EVF搭載のミラーレスカメラのAFシステムと比較し始めたのだ。
ライカとリコーは「ブルーオーシャン戦略」と呼ばれるビジネス手法を追求してきた。他社がミラーレス市場というレッドオーシャンで優位性を激しく争う一方で、ライカはレンジファインダーとともに、リコー/ペンタックスは一眼レフとともに単独で航海している。
しかし、M EV1によって、ライカはレッドオーシャンへと戻ってしまった。M11-Pには直接の競合がないが、一方でM EV1より安く、しかも優れたAFを持つEVF搭載カメラは山ほどある。そしてレビュアーは、その事実を素早く指摘した。
リコーがK-1 EVFやK-3 EVFを発売すれば、同じ立場に置かれるだろう。2000ドル以下のEOS R8やZ5IIは優れたAF機能を搭載している。リコー/ペンタックスにとって最善の戦略はブルーオーシャンに留まることだ。
Kマウント機の魅力は、他社が既に開発を止めてしまった一眼レフの光学ファインダーによるところが大きいと思われるので、EVF搭載機を投入すると一眼レフファンからそっぽを向かれる可能性が高いような気もしますが、どうでしょうか。
かと言って、このまま何もしないとどんどんKマウントユーザーの規模が縮小してしまうのは見えているので、今後もKマウントを継続するなら何かユーザーの琴線に触れるようなものを出す必要がありそうで、難しいところですね。
Nancy
レフ機のマウントにEVFを乗せてうまく行くならソニーAマウントが生き残っているでしょうね。
Kマウント現行機はK-1ii、k-3モノクロ、KFですが、
ペンタックス贔屓の私でも今からおすすめできる機種が無いです。
KFはモデルチェンジのタイミングでもうちょっとデザインをなんとかすれば良かったのにと思ってしまいます。
内部パーツを買えない範囲でKPライクな見た目にするだけでもう少し売り上げ違ったかなとも思います。
KマウントのAPSCはレンズが貧弱なのも残念なところです。
F1.4のLIMITEDレンズとクラシカルな見た目の軽量APSCボディがあったらサブ機に使う人もいるんじゃないかとも思いますが、どうですかね。
yama
絶対にそっちじゃない！
求められているのはマニュアル操作可能なレトロタイプの一眼レフ機だ。
間違っても手振れ補正を入れて分厚くしてはいけない。
レトロタイプで手振れ補正機能を入れずに薄くて小さい質感のよい高性能な光学ファインダーを搭載した一眼レフだ。
もう一度言う、質感の良い薄くて小さいボディと高性能光学ファインダーを搭載した一眼レフ機だ。
MZXKG
K-1のEVF化って結局ペンタプリズムを通しての光学ファインダーを無くしてミラーレスにするって事だと思いますが、そうなるとレンジファインダーのLeica デジタルMをEVFにしたのとまたちょっと違うのかなと感じます。
K-01の後継機を本気でやってくれるのなら大歓迎ですが
どちらにせよペンタックスはもう前にも後ろにも行けない袋小路状態だと思います。
強がって一眼レフ宣言したもののそれ以降何一つユーザーにはボディ・レンズともに提供はできていないし、とりあえず一眼レフ宣言は横に置いておいて、これからミラーレスに参入するならするでレンズ構成含めよほど他社とは違う魅力なりなんなりを打ち出さなきゃいけないと考えると今後のペンタックスは難しいのではないかと思います。
リコーブランドで考えるなら今調子がいいGRのフルサイズ展開としてフルサイズでのGXR復活が来たらいいのになって思います。
Tatsuki_I
ペンタックスユーザーです。
電子シャッターで静音撮影したいときとか、EVFがあったら便利だなというシーンがあるのは確かです。
ずっと前に特許申請してたOVFとEVFのハイブリッドビューファインダーってどうなったんですかね？
あれを実現してほしい。
ドラネコ
EVF搭載は論外で、光学ファインダー搭載レフ機でも苦しいと思います。キヤノンのレフ機などは今でも海外で売れていますが、それは豊富なEFレンズ群と高速AFのお陰です。リコー(ペンタックス)は選択肢は狭いですが、GRシリーズのズームレンズ搭載機を希望します。換算24-100mmあたりでコンパクトにまとまれば、一定の需要はあると思いますが。
kmz
EVFのKマウント機が出たら買うとは思いますが、レフ機の方が好きですね。
リコーにはハイブリッドビューファインダーの特許があるはずですが、実施できたら素晴らしいですね。
KJ
電子シャッターで静音撮影したい撮影の頻度が高いなら
ミラーレス機を出しているメーカーに移行するのが
近道、
M型ライカのEVFはレンジファインダーのコストダウンとしか
思えないのでM型でAFができるので無ければ意味が無い
ライカは既にレンズ固定ですがQシリーズやミラーレス一眼の
SLを出しているのでEVFも載せ易かったとも言えるけれど
PENTAXから光学ファインダーを無くして良いことが
あるでしょうか。
望遠野郎
Lマウントに加入…というのはまあアライアンスの承諾も必要ですし難しいですがOVFに巧いことEVFに使う有機ELパネルを仕込めれるといいんですけどね。切り替えが出来るフジのX-pro系みたいに
MIYA
他業種で言うなれば、いつかのセガがハード開発を止めてソフトメーカーになったように、ペンタックスがカメラ開発を止めてレンズメーカーとして活路を見出だす。というシナリオはありませんでしょうか。
てつ
ハイブリッドファインダー魅力過ぎますね。
EVF機からスタートした方ならば違和感が無いのでしょうが、半世紀前からOVFで生きてきた老兵にはまだファインダーを覗くと違和感が有るんです。
フルサイズレフ機ですと秒間５コマ程度ですが、ミラーアップでで秒間３０コマ、多数の認識AF,動画も撮れる。価格は現行モデルの倍ですかね。
人生最後の散財に購入したいなー。
Shiba
ラインナップの一つとしてなら、EVF機があっても良いんじゃないですか？
一眼レフのボディのままミラーレスを作れば、手持ちのレンズが共通で使えるようになるので、その日の気分で一眼レフとミラーレスを使い分けできて良いと思いますが。
つ
PENTAXのフル・APS-C機をメインにしながらミラーレス機も使っています。
ハイブリッドファインダーと言っても、光学ファインダーとの間に液晶を挟むのも…（K1でファインダーの僅かな色づきに関して指摘があったのは、液晶フィルムを挟んだからなのでは？と想像しています）
EVF利用時にミラーアップし続けることで余分な電力を使いそうですし、シャッターチャージのタイミングをどうするかなど、どっちつかずの中途半端に終わりそうです。
光学ファインダーと操作性の良さ、Limitedレンズの楽しさがPENTAXの魅力が魅力だと思っています。
Kマウント機でEVFって、構造的に無駄でしかないだけでなく、PENTAXである魅力も無いと思います。
108
EVFを搭載するというのは実質ミラーレスですからね。
ペンタックスにミラーレスを求めてもしょうがないと思います。
写真旅行に行ってじっくり趣味の撮影するならペンタックスの一眼レフ、
イベントに行って絶対にハズせない瞬間を撮影するなら他社のミラーレス、
という風に使い分けるのが正解でしょう。（目的が違うのでレンズも被らない）
ペンタックスが今から最新性能のミラーレスは作れないし、
他社も今から一眼レフは作れないのだから、住み分けですよね。
はっぴーしん
液晶でピントを合わすなら背面でじゅうぶんです！
PENTAXは、小型軽量なボディーとレンズのシリーズと、頑丈で手ブレ補正や画素数、高速シャッターなど重くても最先端を行くボディーとレンズの二つの一眼レフで進むべきです。
そして機材もですが、写した写真が他のメーカーよりも美しければ人は残ると思います。カメラ内現像やピクチャーコントロールやデジタルフィルターなどソフト面も使いやすく初心者でも馴染みやすくバージョンアップさせていけば残れると思います。
ハッシー
K-1IIやK-3IIIモノクロームなど使っていますが、十分楽しんでます。
一眼レフの完成度は頭打ちだと思っています。ミラーレスにするとレンズを新しくラインナップしなければなりませんが、ペンタックスはレンズ開発能力が弱いので、期待はできませんね。
もう少し軽量なフルサイズLXでも出して欲しいと思いますが、ながーく修理をし続けて欲しいですね。
ペコン
過去のあらゆる全てのKマウントレンズ(サードパーティ含めて)を
Kマウントのままで活かせるEVFのミラーレスボディ、
という深淵な条件を満たしたボディを今のリコーが出せるか、という感じですよね。
PENTAX愛が強い人はそれを求めるような気がしますし。
裏を返すと、それはリコーの体力的にも難しいかもしれず、
それならば一眼レフボディで噂されている K-1 markIII に集中して発売してほしい、というのが個人的な気持ち。
フワトロ
全く何も出さないよりも、もし作れるのなら出して欲しい。私はピントやボケ量以外に露出もファインダーで見た通りに写って欲しい為、EVFが良いんです。 カスタムイメージは全部載せて普及機～中級機のレンジで是非。MEスーパーやSP等の往年の見た目でどうでしょうか。。。
wow
主力機を更新できない状況でそういう変化球は求められていないんじゃないでしょうか。まずはK-1かK-3をアップデートすべきだと思います。