ソニーがCP+で発表する新製品は？

SonyAlphaRumorsに、ソニーがCP+で発表する新製品の噂&予想が掲載されています。

･Sony Leads With the Largest Booth...new lenses coming for sure but maybe also a camera?

ソニーは、2026年2月26日から3月1日まで予定されている今年のCP+で、最大のブースを構えているようだ。CP+の開催前に、ソニーの新しいレンズが発表される見込みだ。私は次のレンズが発表されるラインナップに含まれていることに99%の確信を持っている。



100-400mm F4.0 GM

100-400mm G（可変絞り）

18-26mm F2.0 GM



ボディに関しては確度が低い。いくつかのカメラは更新が遅れている：Sony α7S III後継機（本当の後継機は出るのだろうか？）、FX3II（グローバルシャッターか、A7SIVのセンサー？）の可能性、そして私が購入するつもりのα7RVI。ただ、今日の時点では、今後2か月以内に新型カメラが登場するという確証はない。

ソニーはCP+に参加する企業の中で最大のブースを構えるということで、かなり気合の入った製品の展示が期待できそうですね。レンズに関しては、上記の3本は大元のソースが非常に信憑性が高いhow2flyなので、かなり可能性が高いと見てよさそうです。

ボディに関しては確実な情報はないようですが、ソニーはα7Vで画像処理エンジンとセンサーの両方が新世代になったので、他のαやFXシリーズもこれらの技術を採用した新型に順次置き換わっていく可能性が高そうですね。