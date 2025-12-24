ニコンのハイエンドAPS-Cカメラ（Z90）が近日中に登場することはない？

Nikon Rumorsに、ネット上に流れているニコンZ90に関する噂を否定する記事が掲載されています。

･Reminder: there is no new Nikon Z90 APS-C camera coming next month

改めて知らせておくが、ニコンの新製品Z90 APS-Cカメラ（あるいはZ80）に関する確かな情報はまだない。来月Z90が発表されることは絶対にない。



ネット上で目にするZ90の情報はすべて、ニコンからの新製品発表を一度も正確に報じたことのないソースによる単なる希望的観測とクリックベイトの組み合わせだ。ニコンZ90カメラの噂は何年も前から出回っているが、ニコンの計画にそのようなカメラが含まれていることを示すものは、まだ見つかっていない。



ニコンのAPS-C機に関する最近の噂はすべて、ニコンが最新の財務報告のQ&Aセッションで行った「各社のAPS-C製品の性能向上もあり、フルサイズ機よりもAPS-C機の人気が高まっている」というコメントがきっかけとなったと思われる。

ネット上でZ90が間もなく発表されるという噂（当サイトでは取り上げていません）が流れているようですが、Nikon Rumorsはこの噂を完全否定しています。Nikon Rumorsはニコンの新製品発表直前までには何らかの情報を入手していることが多いので、今流れているZ90の噂はあまり期待しない方がよさそうです。



ニコンが、APS-C製品への注力を示唆するようなコメントをしていますが、これは噂の動画機「ZR C」を指している可能性もあるかもしれませんね。