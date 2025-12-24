ニコンのハイエンドAPS-Cカメラ（Z90）が近日中に登場することはない？

Nikon Rumorsに、ネット上に流れているニコンZ90に関する噂を否定する記事が掲載されています。
- 改めて知らせておくが、ニコンの新製品Z90 APS-Cカメラ（あるいはZ80）に関する確かな情報はまだない。来月Z90が発表されることは絶対にない。
ネット上で目にするZ90の情報はすべて、ニコンからの新製品発表を一度も正確に報じたことのないソースによる単なる希望的観測とクリックベイトの組み合わせだ。ニコンZ90カメラの噂は何年も前から出回っているが、ニコンの計画にそのようなカメラが含まれていることを示すものは、まだ見つかっていない。
ニコンのAPS-C機に関する最近の噂はすべて、ニコンが最新の財務報告のQ&Aセッションで行った「各社のAPS-C製品の性能向上もあり、フルサイズ機よりもAPS-C機の人気が高まっている」というコメントがきっかけとなったと思われる。
ネット上でZ90が間もなく発表されるという噂（当サイトでは取り上げていません）が流れているようですが、Nikon Rumorsはこの噂を完全否定しています。Nikon Rumorsはニコンの新製品発表直前までには何らかの情報を入手していることが多いので、今流れているZ90の噂はあまり期待しない方がよさそうです。
ニコンが、APS-C製品への注力を示唆するようなコメントをしていますが、これは噂の動画機「ZR C」を指している可能性もあるかもしれませんね。
まる
仮名Z90にユーザーが期待するのは連写とAFだと思いますが、今のZ50IIに使用されているセンサーの読み出し速度では苦しいのでは。積層型は製造も難しいですが最適解を求める設計が非常に難しく、専用に開発よりもZ8クロップの方がむしろ安いかも？動画向けとの兼用で部分積層センサーが開発されないと、Z90は出ないと思います。
daipa
まあ、他社（特にキヤノン）がそのような機種をたくさん出しているし、ニコンからZ16-50/2.8のようなレンズが発売されたので、自ずと期待値が上がっているのでしょうね。
ずっとT二桁
そもそもフルサイズをラインアップするメーカに"APS-Cハイエンド”を出す
動機ってあるんでしょうか？普通に『ここから上はフルサイズ買ってね』という
ヒエラルキーが崩れてしまいますし。
富士にあれができるのはAPSの上がいきなり中判だからなのであって.....
APSならsuper35のハイエンド機の方が欲しいですよね。ZR cの上位機種とか。
たんたお
ニコンの爆発的人気を誇ったD500も、事前にリークされている情報は殆ど無かったかと思います。
D500の再来と噂されるZ90の事ですから、D500とD5が同時発表になったように、Z9IIと同時発表だと面白いですね。
何にせよ、タイミングだけの問題で、出る事は否定されてないので、金策をしながら気長に待とうと思います。
stjy
Z90と噂されるDXフラッグシップでなくとも、D50IIの上位機種がまず出て欲しいです。
D50IIの完成度はとても高いですが、仕事ではちょっと。
SDカード2枚挿し、EN-EL15シリーズのバッテリー、シンクロ1/250秒、2,000〜2,400万画素で。
私は個人カメラマンで、現在D7200とD500、Fマウントの魚眼から500mmを使っています。上記カメラが出れば、Zに移行出来ます。よろしくお願いします。
D500使いの四十路男
D4からZ6iiへ移行した身としては、APS-Cと同等レベルの画素ピッチの高画素フルサイズには魅力を感じない。
Z8とZ90(仮)が同じ値段になってしまうのならZ8のクロップでもいいけど、そうでないなら、やはりAPS-Cのブラックアウトフリー高速連写機が欲しい。
いまだにD500を手放せないのは、Z50iiで高速連写するとカクカクするから、高速で飛ぶ戦闘機などを追いにくい。
Z6ユーザー
フルサイズに出来ないことで望むなら
全画素で秒120コマとか
MFT機並みの強力な手振れ補正
とかになるのですかね
コツメチャン
Z90は特に、前々から希望的観測というか願望のような感じで噂がでていましたが、どうもいまいち根拠がないものばかりに見えます。
Z9、Z8でDXクロップすればいいだけの話なので、わざわざAPS-C機で出すメリットを感じません。
ボディがZ50IIくらいの大きさになるならメリットありますが、たぶん大きくなるし。
EBC
これは…
R7mark2が出たときに背中を押してくれそうなニュースですね
D500みたいな後出しじゃんけんをしてほしいですけどね
タケ
何か、来年には出そうな雰囲気がしますねぇ
いつになるのでしょうか?
Z9Ⅱ絡みなのか？結構いきなり出そうですよねー
doracame
撮影する対象（被写体）によっては、まだまだカメラに高性能化、ハイスペックが求められているのですね。日常、目立たない状況や活動に被写体を求める人間には、Z50、
Z5Ⅱが現状では究極の機種と感じられます。まあ、ハイエンド機が高性能化すれば、NIKONさんは、いずれ下位モデルにも恩恵をもたらしてくださる気がしますので、新機種のうわさやその行方は見守っていきたいと思います。DXレンズも時間かかりましたが、誰もが納得するような素晴らしいレンズを出してくださるのは、やはりすごいメーカーだと改めて感心しています。
タロウカジャ
Z50Ⅱの上位機種の発売は期待したですね。
センサーをより効率の良いものに乗せ換えて、ボディ内手振れ補正を搭載してメディアのダブルソケットにして、他の機能をブラッシュアップしたもので良いのです。
gin
毎年恒例として考えると、ニコンの新機種発表はCP+の後ぐらいでしょう。
サプライズ的にいきなり発表もあるといいんですが、メーカーの事情もあるので致し方ないですね。
今年を振り返って、低価格路線はZ5Ⅱで終了かと思っていたところZRcの話が出てきたので、これは・・とも思いましたが
どうも想像とは違う様子みたいですし
まあニコンは時折、仰天発表をするメーカーなので希望は捨てずに置きたいと思います。
ヒロ
APS-Cのハイエンド機をラインナップに加えることが、Nikonにとって本当に得策なのか疑問です。
ハイエンドとはいえ、結局はフルサイズ機の二番煎じという印象が強く、Z9やZ8クラスの購買層と競合して採算が取れるのか微妙に感じます。
どうせなら、フルサイズ機で「高画素モデル」と「高速モデル」というキャラクターをより明確に打ち出し、ラインナップを強化する方が良いのではないでしょうか。
シュワシュワ
Z90について出回ってる話は希望・妄想ばかりでしょうが、それが出てくるだけの需要はあると思います
D500がウケたのは望遠を稼げることと、性能に対して抜群のコスパだったことと思います
Z8のクロップではD500より画素数と共にトリミング耐性も下がるのに価格は倍以上なのでZ8では代替にはなりづらいです
連射速度倍なんだからとそれで納得する人はするんでしょうが、納得できない人が相当数いるから妄想が溢れてるのでしょう
今の情勢でD500ユーザーが満足できる性能のものを作ると、結局フル積層になり45万とかしそうですが、それでもZ8よりはかなり安価なので期待はしたいです
現実味を帯び始めているR7mk2が刺激になってくれるといいのですが…
TTR
現場への距離次第では、APS-Cは、色々なバランスがとれて、とても使いやすい機材になるし、フルサイズ機のサブ機にも便利。小さめの使いやすいサイズを期待しています。
ふるや
フルサイズセンサー機より先に、APS-Cセンサー機にグローバルシャッターを搭載したら？と以前より妄想しています。