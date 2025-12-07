ソニー「α7V」のダイナミックレンジは素晴らしいが低輝度時のAF性能を改善して欲しかった

DigitalCameraWorldに、ソニーα7Vに関するレビュー&意見記事が掲載されています。
･The Sony A7 V's dynamic range is impressive, which is why I find this one camera spec so disappointing
- ソニー α7Vの発売からほどなくして、ダイナミックレンジに関する報告が出回り、ネットはそれに夢中になった。このカメラのダイナミックレンジは印象的だと感じた。しかし、ハイライトとシャドウの間のこれほど広い範囲を捉えられる能力があるからこそ、ある仕様がとりわけ遅れているように感じられる。それが暗所でのAF性能だ。
窓の前で、フラッシュも使わず、室内の人工照明もなしで撮影をセットアップした。率直に言って、これはほとんどすべての写真家にとって最悪の悪夢に近い状況だが、α7Vは捉えた画像のシャドウにはまだかなりのディテールが残っており、しかも同時に、明るすぎる窓の外にある冬の裸枝も、まだ崩れずに保たれていた。
しかし、α7IVから改善されていてほしかった仕様が1つある。それが暗所でのオートフォーカス感度だ。α7Vのオートフォーカス感度範囲はα7 IVと同じ-4EV〜+20EVだ。これは悪いというほどではないが、ライバルには遅れを取っている。キヤノン EOS R6 Mark IIIは-6.5EVまでとされている。ニコン Z6 III（さらに手頃なZ5IIも）は、暗所AF感度が-10EVだ。
私はソニー α7Vを、小さな村のクリスマスイルミネーションを撮るために持ち出した。α7VのAFは多くのカットで合焦したが、別のカットでは、AFが少し前後に行ったり来たりして迷うこともあった。α7Vのスピードとダイナミックレンジには感心している。これは、α7シリーズにとって大きな前進だ。しかし、AF感度は変わっておらず、特に、α7RVより画素数の少ないα7Vのようなカメラのほうが、暗所に強い傾向があるだけに。これは少し残念なことだ。
α7Vは印象的なダイナミックレンジと連写速度を備え、いくつかの面で大きく前進しているが、暗所オートフォーカスはその中に含まれていない。
α7Vの暗所のAFに関しては他のレビューでも改善して欲しかったという意見がでていましたが、DigitalCameraWorldのレビュアーも同じ意見のようですね。現状でも実用的な問題はそれほそほどないとは思いますが、ダイナミックレンジでクラストップの性能に躍り出たα7Vなので、暗所のAF性能でももう少し進化して欲しかったということなのかもしれませんね。
pappas
とても的を得た要望だと思います。
キヤノンはf1.2で-6.5EV、パナもf1.4で-6EV。
α9-3のf2で-5EVを達成したのに、なぜ-4EVのままなのかと、がっかりしました。
しかし、α7-3の-3EVに対し、同じセンサー・エンジンでα7cは-4EVだったので、ファーム対応が可能と思われます。
いますぐでは無いですが、来年か再来年のファームアップで改善して欲しいです。
a7vユーザー
他社の最近の機種を使っていないので比較はできませんが、体感でもSONY機は以前から暗所のAFが苦手な印象はますね。
a7iv比で被写体認識は飛躍的に向上していますが、薄暗い環境からは相変わらず外しがちです…
三下
AF感度の範囲の公称は各社で基準が違うので揃えて考える必要がありますが、たしかそれでもα7Ⅴがやや遅れをとっていた？ような記憶です
ここら辺、まとまった情報がほしいですね
タイチ
キヤノンとニコンはF1.2に対しソニーはF2での表記、ニコンは別格ですが、キヤノンとソニーの差は1EV程度と思われます。
レビュアーの方はそんなに大きな違いを感じられたのでしょうか。
コツメチャン
AF性能というと、派手でわかりやすいので被写体認識の検出速度に目がいきがちですが、暗所のAF性能も重要な能力のひとつですよね。
さかじゅん
R6m3の仕様を見ると静止画はF1.2レンズで−6.5EVだけど、動画撮影時はF1.2レンズで−4EVなんですね。
SONYは分けていないので動画時もF2レンズで−４EVのようです。そうすると、F1.2レンズ時は−5.4EVだから、静止画撮影時は1.1EV暗所に弱いけど、動画撮影時には1.4EV暗所に強いことになるのかな？
各社条件を揃えて書いてくれるとわかりやすいですよね。
さかさん
確かに。この前、照明のない暗い室内でポートレートを撮影した際には補助光をあててなんとかって感じでした。もちろん、瞳afはおろか顔認識もしませんでした。
terasya
GFXだとどうにもならない場所でもソニーは問題無いので気になったことがありません。
比較すると他社のほうが優れているんですね。
あまり暗いと画質が期待出来ないので
夜間に撮る際も暗所で困ったことは無いのですが。
123改め456
そういった条件下での撮影がどれだけあるか人それぞれでしょうが、カタログスペックに踊らされるのもなんなので各社同一条件でのガチ撮影比較の企画でもあったらおもしろいでしょうね。
かなや
AFの感度範囲に併記しているF値について、誤解があるようです。このF値はAFが最大の性能を発揮できる値のことで、F2と書かれたカメラにF1.2のレンズをつけても性能は向上しません。そのカメラはF2よりもレンズの外側を通る光をAFに使用していないためです。
Noppo
あくまで私の経験ですが、かつて同時期に使っていたα1（初代）とEOS R3 では、明らかにR3が暗所でも瞳の認識能力が高かった記憶があります。
一方で、α7rV とGFX100Ⅱを併用してストロボ撮影した際、絞りをF9あたりまで絞った時（ファインダーがかなり暗い状態）での瞳認識は、明らかにGFXの方が上でした。
よって、SONYのAFは暗所に弱い印象があります。
アイソレータ
sonyのミラーレスのAF測距は、f2より明るいレンズ使用でf2より開いている状態でもf2で測距するはずなのでカタログ表記がf2になっています。
より明るいf1.4などの絞り値で撮影しても暗所のパフォーマンスは、向上しないはずです。
今後の機種での性能向上を期待したいですね。
pappas
Noppoさん、貴重な情報ありがとうございます。
私が良くないと感じるのは、16年のα99-2で-4.5EV、20年のα7s3で-6EVを達成しているのに、α1-2やα7-5という重要商品で性能向上を図ろうとしなかった事です。
他社とのスペック比較はあくまで参考値ですが、私が指摘したような出し惜しみ、Noppoさんのような使用感がある以上、ファームウェアアップや今後の機種で大幅改善に取り組んで欲しいと思います。
α7-3は-3EVだけど、同一センサー・エンジンでα7cは-４EVなので、アルゴリズムのウエイトが大きいと感じるからです。
2石
確かにソニーのAFは暗所に弱いです。
α1Ⅱですが、披露宴では必ずあるのが、
暗転してのお二人の幼少時代からの思い出を上映するタイムですね。
この時に来賓の方々にAFを合わせるのに
苦労します
暗所は本当に弱いと思います
ミック兄さん
一眼レフ時代にNikonとCanonの暗所AF合焦率に差が有って
暗いステージ撮影で差が出ました。
分かりやすく各社大三元レンズでのデータを出してくれたらよいのにね。