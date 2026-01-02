シグマが2月下旬に大口径レンズを発表？

SonyAlphaRumorsに、シグマの新レンズ発表に関する噂が掲載されています。

･New FAST Sigma lens is coming in late February!

信頼できる情報筋によると、シグマは2月下旬に新しい大口径レンズを発表するそうだ！これはEマウントとLマウントの両方に対応するフルサイズレンズ対応レンズだ。近日中に詳細なスペックを入手できることを期待しているので、楽しみにして欲しい。

シグマから新しい大口径レンズが登場するようですね。時期は2月下旬ということなので、CP+で展示する新製品になりそうです。新レンズの詳細は不明ですが、最近のシグマは200mm F2、35mm F1.2 II、135mm F1.4とかなり口径の大きいレンズが続いているので、今回も純正にはラインナップされていないような大口径レンズが登場するかもしれませんね。