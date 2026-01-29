ニコン「Z 120-300mm f/2.8 TC VR S」の画像

Nikon Rumorsに、登場が噂されているニコンの大口径超望遠ズーム「Z 120-300mm f/2.8 TC VR S」のリーク画像が掲載されています。

･First leaked pictures of the upcoming Nikon Nikkor Z 120-300 f/2.8 TC VR S lens

これは以前に報告した近日中に登場予定のニコンZ 120-300mm f/2.8 TC VR Sのリーク画像だ。明確な発表日はまだ分からないが、Z 70-200mm f/2.8 II が先に登場すると考えている。

数日前に噂が流れたZ120-300mm f/2.8ですが、今回はリーク画像が出てきました。前回の噂ではこのレンズは「年末までに発表」と述べられていましたが、画像がリークしたので近日中に発表される可能性が高そうです。リーク画像からは噂通り1.4倍のテレコンが内蔵されていることが見て取れますね。また前回はレンズ名に「S」が付いていませんでしたが、今回は「S」が付いています。