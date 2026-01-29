ニコン「Z 120-300mm f/2.8 TC VR S」の画像

Nikon Rumorsに、登場が噂されているニコンの大口径超望遠ズーム「Z 120-300mm f/2.8 TC VR S」のリーク画像が掲載されています。
･First leaked pictures of the upcoming Nikon Nikkor Z 120-300 f/2.8 TC VR S lens
- これは以前に報告した近日中に登場予定のニコンZ 120-300mm f/2.8 TC VR Sのリーク画像だ。明確な発表日はまだ分からないが、Z 70-200mm f/2.8 II が先に登場すると考えている。
数日前に噂が流れたZ120-300mm f/2.8ですが、今回はリーク画像が出てきました。前回の噂ではこのレンズは「年末までに発表」と述べられていましたが、画像がリークしたので近日中に発表される可能性が高そうです。リーク画像からは噂通り1.4倍のテレコンが内蔵されていることが見て取れますね。また前回はレンズ名に「S」が付いていませんでしたが、今回は「S」が付いています。
N
400mm f2.8と併用する前提なので正直120-300にはテレコンは無くても良いかなというのが正直なところです。
それよりも100-300にするとか、少しでも軽い方が使い勝手は良かったかも。
ただなんにしても、買い替えはほぼ確実なので楽しみです。
70-200も新型に、Z9もⅡにということで今年はかなりお金がかかりそうです。
Nanigashi300
このレンズとZ 400mm f/2.8 TC Sを同時に使えるようにセッティングすれば、スポーツや舞台、ファッションショーの定位置から多くを撮りたい現場なんかでは、もう撮れないものは殆ど無くなりますね。
広角と汎用の120-300、主役を撃ち抜く本命の400mmの完璧な2台体制です。
S-Lineも確定したので、プロも安心して使えるモノになると思われます。
N
> Nanigashi300さん
まさにその体制で撮影しています、120-300はFマウントのものなので、この改良されたZマウント版が出れば言うことないです。
位置によってはもう少し広く撮りたいので70-200も使っていますが、まさにスポーツだとこの組み合わせが最適です。
ただ協議によっては400mm 2.8より600mm f4の方が良い場合もありますが。
KA
冬季五輪用のサンプルでしょうか？
120-300mm f/2.8に1.4xテレコンで420mm f/4までカバーし、さらにDXクロップを使えば630mm f/4相当になるので、(画素数の減少さえ許容できれば)これ1本でFマウントの120-300mmと180-400mm f/4E TC1.4の2本を兼ねることができそうですね
フィールド系のスポーツならこれ1本で完結するのでは？
Zoyashi
1.4の外付けテレコンをつければ180-400の代用にもなりますし(画質とAFがどうなるかわかりませんが)高いけどお買い得、みたいな製品になるかもしれませんね。
gin
先日のセットレンズとは打って変わって、こちらは妥協無しな感じですね。
こういうものが出てくると、本来ならすでにZ9Ⅱが発表されていたと思ってしまいます。
何とも豪華な造りですが、一体いくらになることやら…
まあ当方は腕組みして廉価版を待っております！
まーやん
テレコンは1.4？と見えますね。カワセミや山歩き用の鳥撮に使えればと思いましたが、かなり重量級のレンズになりそうですね。外付けの2倍テレコン運用すると描写がどうなるか気になりますね。
完全にコンサートやスポーツ向けのレンズという位置付けなんでしょうか？
daipa
Z24-70/2.8SⅡ以降のズームには、画質とAF速度と正確性がかなり向上したので、これは楽しみなレンズです。Sラインですので、70-200/2.8を置換えること必至です。
それにしても、シルバーの名盤というのは、何か意味があるのでしょうか？昔のFマウントレンズのゴールドのような。