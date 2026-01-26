2025年はレンズ一体型カメラが全体の70%を超えデジカメ市場をけん引

BCN+Rに、2025年のデジタルカメラの販売動向に関する記事が掲載されています。

･KODAKが初の年間首位、デジタルカメラ レンズ一体型部門

「BCN AWARD 2026」から、25年のデジタルカメラ市場の動向を振り返る。市場全体における販売台数前年比114.8％と2ケタプラスになった。特にレンズ一体型が同127.4％で市場全体をけん引した。一方、レンズ交換型のミラーレス一眼は同93.5％と前年を下回った。特に、一眼レフは同45.6％と、前年の半分にも満たない規模まで縮小。



種類別の販売台数構成比は、レンズ一体型が72.6％、ミラーレス一眼が26.5％、一眼レフは0.9％となっており、7割超をレンズ一体型が占める レンズ一体型部門において、KODAKが24.0％で、初のAWARD獲得となった。同社の販売台数前年比は144.6％に達した。13.9％で富士フイルムが2位となった。「instax mini EVO」が同社の販売の約6割を占めた。3位にはケンコー・トキナーが13.3％で、富士フイルムと0.6ポイントの僅差。こちらは「KC-AF11」シリーズがけん引した。KODAKとケンコー・トキナーの2社の売れ筋製品の傾向をみると、基本的な性能を押さえ、普段使いとしてもお手軽に扱える製品がシェアに貢献した。

最近はコンパクトカメラブームと言われていますが、BCNの数字でもレンズ一体型カメラは前年比で127.4%と大幅に伸びており、ブームが裏付けられていますね。ただ、販売の中心はKODAKやケンコーの低価格コンデジや富士フイルムのinstaxなどで、台数は出ていても単価はあまり高くなさそうです。また、レンズ交換式は前年比93.5%と2025年は少し低調なのが気になるところです。