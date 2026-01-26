リコーは要望が多ければGRのフィルムカメラも検討する

Bobby Tonelli氏のYouTubeチャンネルでリコーイメージング製品企画部部長のインタビュー動画が公開されています。

･Meet the Architect Behind Ricoh GR IV and Pentax's Future（found via PentaxRumors）

（なぜ今、一眼レフなのか。市場で差別化を図るためなのか？）

光学ファインダーを通して光を直接見て被写体と向き合うということを大事にしている。 それが一眼レフの大きな価値だと思っている。今でも一眼レフを大事にしている顧客に向けて、一眼レフの価値や楽しさを届けていきたいと思っている。





作って欲しいっていう声が多くあるのは事実だ。作るかどうかに関しては今の時点では何とも言えない。 ただユーザーがどれだけ期待してるか、やっぱりこういう写真としてフィルムカメラで撮りたいという声が多ければ、我々も考えざるを得ないと常々思っている。





まずGRというのは、最強のスナップシューターというコンセプトがあって、我々はファインダーを載せないと決めてるわけではない。最強のスナップシューターを目指すために、高画質、携帯性、速射性、進化の4つを大事にしてる。その中で、ファインダーは写真を撮ることには大事だが携帯性がどうしてもスポイルされてしまう。ポケットに入れてすぐ撮れるということを考えて、今はファインダーは入れていない。ファインダーを覗いて撮りたいという顧客にはアクセサリーでファインダーを用意している。





昔からGRというのは、モノクロで撮る方が非常に多かったというところがまず1番のきっかけだ。カラーで撮れるGRをモノクロにするのと最初からモノクロしか撮れないGRは、根本的に価値が違うと思っている。なので、モノクロの世界の目で世の中を見てGRでスナップを撮ってもらいたいという気持ちがあったので、モノクロ専用機を出すことに決めた。





2年前に、K-3 Mark IIIモノクロームを出した時の技術やノウハウはGRモノクロームに多く取り入れている。K-3 Mark IIIモノクロームがあるからこそ、GRIVモノクロームを画質の部分でブラッシュアップして、出すことができてたと思っている。ただ、K-3 Mark IIIモノクロームのセンサーと、今回のGRIVモノクロームのセンサーは今回新たに開発したもので、K-3 Mark IIIモノクロームよりもブラッシュアップしている。

フィルムカメラプロジェクトを進めていたTKO氏の退職で、リコーの今後のフィルムカメラプロジェクトは不透明になっていましたが、要望が多ければGRのフィルムカメラを検討するということなので、今後もリコーからフィルムカメラが出てくる可能性はありそうですね。