ライカが中国企業への売却を検討している？

Mirrorless Rumorsに、ライカが売却を検討しているという記事が掲載されています。
･Huge news: Leica could be bought by a Chinese company!
- 重大ニュース：ライカが中国企業に買収される可能性がある！ ブラックストーン・グループとカウフマン家は、ライカの支配株を約10億ユーロで売却することを検討している。潜在的な買い手には、HSGやアルター・エクイティ・パートナーズが含まれている。
これまでの経緯：ライカは2011年、ブラックストーン（投資ファンド）に対し44％の株式を1億3000万ユーロで売却した。ブラックストーンが2011年に投資を行ったのは、このブランドが国際的に、特にアジア市場において拡大するのを支援するためであった。それ以来、同社はニッチな製造業者から、より広範なラグジュアリーブランドへと転換することに成功した。
私は一人の欧州人として、パートナーシップが必要であることは理解している。それでも、これほど重要な伝統ある企業が海外に売却されるのを目の当たりにするのは、やはり悲しいものだ。しかし、中国は写真界における新たな勢力であり、私は今から10年後には、ほとんどのカメラおよびレンズ企業が中国のメーカーによって製造・所有されるようになるのではないかと推測している。
ライカの株式が投資ファンドから売却される可能性があるようです。ライカは現在、中国市場で成功を収めているので、中国資本への売却のよいタイミングだと判断したのかもしれませんね。ただ、これはドイツの製品が好きでライカを使っているユーザーには複雑かもしれません。
シュワシュワ
それはダメだ…
これから衰退の一途を辿ることが分かりきっている国に売却されるなんて、ブランドの終わりですよ
KISS Rを待ちながら
カナダやポルトガルで製造されるとかミノルタと提携するとか、そういうレベルではない話ですね。。
個人的には中国より中東系企業に買われそうな気はしますが（トルコやクウェート等にもライカファンは多いと聞きますし）、いずれにせよツアイスやフォクトレンダー以上の衝撃が走りそうです
2石
景気減退傾向である中国ですが、
それでもGDP世界2位。
ドイツの約4倍ですからね。
ブランド名やMade in Germanyという所は残すのは間違いないし、
経済力が制する世界ですからしょうがないかなと思います
HiT
ほぼほぼブランド価値で売っているカメラが中国ブランドとなった場合、中身は何も変わらなかったとしてもユーザーはどういう反応を示すんでしょうね。
sasurai
オーディオの世界と同様一流ブランドが中国に持って行かれる図式ですね。
欧米と日本では売れないのではないでしょうか?
ドラネコ
カメラの質感さえ間違えなければ、中国資本でも売れるでしょう。私は中判に興味があり、DJI傘下のハッセルブラッドと富士フイルムを比べてハッセルの方が質感が高かったんでそちらを購入しました。趣旨とは少し離れますが、日本メーカーは機能ばかりでなく、もっと所有する喜びの湧くカメラを開発して頂きたいですね。
9210
３０年程、業界ウォッチしてますが、今のライカは成功、復活してますよね。自分は、DJIもハッセルも使っていますが、それほど抵抗はありませんね。気になるのは、パナとの協業の行方かなあ。
サンセット
目の前のお金が必要？欲しい？事業意欲ない？
いずれにせよ確かに中国は映像や写真業界では新興で勢いが他国よりあるは事実ですが
おっしゃる通り国の未来を考えると。。。。
まるの助
約10億ユーロは日本円で約1800億円。中国の企業で真っ先に思い浮かぶのは Huawei（ファーウェイ）ですかねぇ。2024年の売上高が約18兆円というビッグな企業ですので、ライカを手に入れる資金は十分では？
スマホメーカーのXiaomi (シャオミ) のハイエンドスマホは、ライカと技術提携しており、今までの関係性からシャオミも有り得るのかなあ・・・ファーウェイより企業規模は小さいですけどね。
森人JAZZ
パナが元気だったら・・・
なんて思ってします。
Kwanon 1934
自分も何本か中華レンズ持ってるけど、中華ライカって・・・。
他に選択肢ないのかな？
この噂が没有であること願います。
d800z7
USスチールの時の様に、今回の東洋の国がライカを買収するかもしれないという噂にライカはドイツの魂だと大いに懸念を示すドイツ人や当該社員はいないのだろうか。
西洋人と東洋人では発想が異なります。ライカが東洋へ移ってしまったら、コロナの時期に老舗の月刊カメラ雑誌が相次いで廃刊してしまった時の様にライカは終わったんだとと思うしかありませんね。さびしいです。
まだ初代α7使い
記事の執筆者は10年後のことに言及されてますが、現在の中国経済をみると、果たしてそうなるのか疑問です。
今後の中国経済の失速に伴い、西欧的な市場が機能しにくいなか、ライカがなくなるのではと、考えてしまいます。
コツメチャン
家電もどんどん中国メーカーばかりになってきているし、この流れは今後も加速すると思われます。
カメラやレンズも、特に小規模なメーカーあるいは不採算事業として切り離すメーカーが出てきたりして、ブランドごと中国に買われても全然不思議ではない現状です。
こればかりはお金の話なので嫌だとかダメだとかの感情論ではどうにもなりません。
せめて国内メーカーどうしの買収や合併で対抗してほしいと思います。
KT
近年のライカの成功はラグジュアリー路線＝明らかに中国市場を意識したものでしたし、ブランド価値が高まり中国市場の先行きも不透明になりつつある今こそ、ファンドとしては売り時でしょう。
ライカユーザーとしては残念な気持ちもありますが、ハッセルブラッドや中華資本の比率が増してきた欧州車メーカーの現状を見ても、大きくブランド価値を毀損することにはならないと思います。
NDLP
自動車メーカーのボルボも中国資本に買収されましたし、残念ですがそういう時代なのかもしれませんね。
パナ使いのおっさん
自分は普段は品質が担保されてれば製造も資本もどこでもいい派なんだけど、
ライカみたいなプレミアムブランドだと流石にちょっと嫌かも。
辰巳ＪＣ
本記事にもあるように、すでにどこかのファンド傘下に入っていたｙほうです。それ以前に某ブランド・グループ傘下に入り、独立企業ではなかったのではなかったと記憶していました。ファンドが利益のために売却するならやむを得ないと考えます。
一時ソニーと提携したハッセルブラッドがＤＪＩに乗り換えたのと同じにも思えますが、売却となると実態は違いそうです。レンズで提携しているパナソニックとの関係はどうなるかが気になります。
撮影機器の主流がスマホに移り、欧米でも様々な産業に中国企業が関与を増やしている昨今、日本の各メーカーがどのような製品展開・経営を続けられるかに関心があります。個人的には、私が求める仕様のカメラを出してくれるメーカーが存在し続けてくれればいいとしか言えません。
Fuk036
もしライカカメラが中国資本傘下になれば愛用者としては複雑だが正直この円安、ブランディングによる価格高騰では手が届き難い存在になっている。
日本のカメラメーカーも厳しい経営環境のメーカーもあると思うので中国資本に狙われているかも。カメラは日本のお家芸なのでそれも寂しい事です。
キヤノンの株主
ブッラクストーンに売約で即中国行きとは限らないと思いますが、最終的な購入先は中国以外考えられないということでしょうか？
パナソニックとかでは無理ですかね？ピント合わせやズームの方向が同じキヤノンが買い取っても面白いと思いますが、これも無理ですかね。
中国は30年前の日本のように深刻な不動産不況＋デフレ化でアメリカへの挑戦権を失っているイメージを持っていましたが、ヨーロッパ圏におけるカメラ部門のイメージでは、10年度にキヤノンやソニーを打ち負かす感じなんでしょうね。
もしそうなったら、残念ですが気持ちよくカメラ趣味を終了できそうです。
マウントさん
Lマウントアライアンスはどうなる？
SLM
なんとまぁ。
話は逸れますが、このニュースでLマウントアライアンスもその内中国メーカーがメインのマウントになっていくのではないかと思ったりしました。
ぷくぷく
企業価値からするとこの15年で10倍にはなってそうですから2兆円前後を出せるかどうかと言う話になると思います。どう考えても日本の企業では無理でしょうね。それが話半分だとしても。
ぷくぷく
10億ユーロの10倍かと計算してしまいましたが、10億ユーロ（予定）なんですね。そうなると2兆円→2000億円前後となります。に訂正いたします
X3
ハッセルブラッドといい、もしライカまでそうなると寂しいですね。
最近は中華系レンズも増えていますし、10年後には、業界も様変わりしているかもしれませんね。
Kゾー
機械式時計もカメラも自動車も、ヨーロッパやアメリカから日本、そして中国にシフトしていってる状況は同じなんですね。少し前は、洋画でも資本に気を遣って日本人や企業の設定があったけど、今や中国ですからね。
日本のメーカーでも、工場は海外で、純日本産は少なくなっているから、まったく文句はないけれど、創業者とかスピリットとか、そういうのは続いてほしいです。
「小っちゃいけど、心がこもってはる」カメラを使い続けたいです。
もりとら
正直、ありえない…、という気分ですね
8454 海斗ray
チャイニーズライカ…
ライカファンが離れていく未来が見える…
PC好き
事実ならライカブランドで買ってる日本人はほとんど手放してしまうと思われる衝撃ニュース…
純粋に性能だけで買ってる方っているんでしょうか？
M.T.H.
もし、そうなったとしたら、中国資本のなる前のロットがさらに高くなるでしょうね…
中古市場の奪い合いがさらに大変なことになりそう。
人生
Vertu（かつてNokiaがやってた高級携帯）の今のInstagramを見ると不安しかないですね...
f2er
Leica Rumors に、いくつか買収交渉しているうちの２社の名前として、
下記が挙がっていますね。
- HSG (formerly Sequoia Capital China)
- Altor Equity Partners (a private equity firm)
既にヨーロッパの複数の有名自動車会社が中国資本なったりしますので、
中国資本による伝統ある欧州の会社の買収自体は珍しくなくなってきていますが、
中国資本かどうかにかかわらず何処が買収しても、経営方針とかが安っぽい方向へ
大きく変わらないことを祈りたいです。
TY
ライカ製品の価格に対して純粋に製品としてその価値があると思っている人は買うのでしょう。
それ以外の部分に価値を見出しているユーザーはもしかしたら離れるかもしれません。
wakka
Leicaユーザーですが、中国資本になったら今後Leicaを買わなくなるでしょう。品質が同等だとしてもです。
今のM11をずっと大事に使い続けるかもしれませんがLeica自体から離れるか可能性もあります。どうか身売りしませんように。。