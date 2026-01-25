ライカが中国企業への売却を検討している？

Mirrorless Rumorsに、ライカが売却を検討しているという記事が掲載されています。

･Huge news: Leica could be bought by a Chinese company!

重大ニュース：ライカが中国企業に買収される可能性がある！ ブラックストーン・グループとカウフマン家は、ライカの支配株を約10億ユーロで売却することを検討している。潜在的な買い手には、HSGやアルター・エクイティ・パートナーズが含まれている。



これまでの経緯：ライカは2011年、ブラックストーン（投資ファンド）に対し44％の株式を1億3000万ユーロで売却した。ブラックストーンが2011年に投資を行ったのは、このブランドが国際的に、特にアジア市場において拡大するのを支援するためであった。それ以来、同社はニッチな製造業者から、より広範なラグジュアリーブランドへと転換することに成功した。



私は一人の欧州人として、パートナーシップが必要であることは理解している。それでも、これほど重要な伝統ある企業が海外に売却されるのを目の当たりにするのは、やはり悲しいものだ。しかし、中国は写真界における新たな勢力であり、私は今から10年後には、ほとんどのカメラおよびレンズ企業が中国のメーカーによって製造・所有されるようになるのではないかと推測している。

ライカの株式が投資ファンドから売却される可能性があるようです。ライカは現在、中国市場で成功を収めているので、中国資本への売却のよいタイミングだと判断したのかもしれませんね。ただ、これはドイツの製品が好きでライカを使っているユーザーには複雑かもしれません。