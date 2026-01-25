ニコンが「Z 120-300mm f/2.8 TC」を年末までに発表？

Nikon Rumorsに、ニコン「Z 120-300mm f/2.8 TC」に関する噂が掲載されています。
･Nikon is rumored to announce a new Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC lens by the end of the year
- 以前から、新しい「Z 100-300mm」または「Z 120-300mm f/2.8」レンズについて述べてきたが、このレンズに関する新たな情報を入手した。このレンズは「Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC」で、2026年末までに発表される見込みだということだ。なお、発表時期はまだ最終決定されておらず、遅れる可能性があることも念頭に置いておいてほしい。
以前から噂されているニコンの大口径望遠ズームですが、テレコン内蔵の120-300mm f/2.8というスペックになるようですね。テレコン内蔵のレンズなのでハイエンドレンズになる可能性が高いと思われますが、レンズ名に「S」が付いていないのが気になるところです。単に記載していないだけなのかもしれませんが、低価格レンズの可能性もあるのでしょうか。
まーやん
ズームかつテレコン内蔵だと大きく重くなりそうなのが懸念点ですね。SONYのように取り回しの良いコンパクトなサンニッパが好まれると思います。
シュワシュワ
Fマウントでズームに舵を切ったニコンとしては既定路線でしょうね
まだ出てないのが不思議なくらいですが、180-400の後継も計画されているのか気になります
単焦点サンニッパの必要性はズームをどこまで軽量化できるか次第ですかね？
ken2
ズームでも単焦点に伍する性能を実現できるという自信の表れでしょうか。
ズームのテレコン内臓は、ニコンでは初ですが、使用の利便性を考えると大いにありだと思います。
ただ、倍率を選べないのでその辺が多少使い手を選ぶかなぁという気もします。
120-300として、1.4倍だと168-420/4、2倍だと240-600/5.6ですね。
どちらが採用されるでしょうか。すでに100-300/4.5-5.6はあるので、テレコン付きで考えてもどちらをとっても悪くないかなと思います。
鳥や飛行機なら2倍、その他なら1.4倍？
9210
口径の割に長い感じ。作りはしっかりした感じなのに、Sマーク無しは気になりますねえ。鳥にはちょっと短いので、テレ端400から500、テレコン入もあると良いなあ。
コンパクトな300単とは別モノでしょうね。両方出すしか無い。
管理人
元記事の画像はリーク画像ではなくAI生成画像だと思われます。ご注意ください。
Nanigashi300
テレコン内蔵となると、大きいことと高画質なこと、高価格なことは想像が付きますね。
ただ120-300mmのズームを出しても良いのにわざわざテレコンを入れているので、きっとよりハイアマ・プロ向けの本格的な撮影に耐えるレンズになります。
でも、S-Lineじゃない（？）ことは不思議に思えます。どこかで妥協した点があるのでしょうか？
hui
キヤノンの100-300が相当数使われている現状から商品化は急務でしょう
フラッグシップが高画素機なのでTC無しのクロップ運用でも事足りると思われますが
重量がＦマウント版から軽量化されているなど何だかのアドバンテージに期待しています
N
現行の120-300は一番使うレンズなくらい活躍しています。
ただFマウントレンズということでアダプターが必須なのと、動画撮影を前提としていない設計なのか、ズーミングしながらAFするとVRの挙動がおかしくなるという問題があり、またVRの不調で点検修理に出すことになったこともあります。
重量そのものというより重量バランスを見直して動画撮影も前提としたZマウント版が出るなら喜んで買い換えたいと思います。
AST
ニコンズームでTC内蔵はFマウント180-400が既にありますね。
AF-S200-400f4を使用していたので未だに憧れるレンズです。
120-300は報道やプロスポーツの現場では待たれているレンズなのかもしれませんが、軽く100万円を超えるレンズは高根の花なので正直「ふ～ん」以外の感想がありませんｗ。
アマチュア的にはシグマやトキナーがかつて出していた100-300f4（通称ズームサンヨン）が欲しくて堪りません。インナーズームで通しf4とテレコン付けても使いやすく、画質にも一定の評価がされたレンズでしたが、現代の光学設計と速く静粛なAFで現代に蘇れば財布の紐も緩みます。テレコンやクロップ併用で運動会や航空祭など活躍の幅が広いレンズでした。
ワイド端を70mmまで広げてインナーズームの70-300F4なんて出してくれませんか？ニコンさん。