ニコンが「Z 120-300mm f/2.8 TC」を年末までに発表？

Nikon Rumorsに、ニコン「Z 120-300mm f/2.8 TC」に関する噂が掲載されています。

･Nikon is rumored to announce a new Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC lens by the end of the year

以前から、新しい「Z 100-300mm」または「Z 120-300mm f/2.8」レンズについて述べてきたが、このレンズに関する新たな情報を入手した。このレンズは「Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC」で、2026年末までに発表される見込みだということだ。なお、発表時期はまだ最終決定されておらず、遅れる可能性があることも念頭に置いておいてほしい。

以前から噂されているニコンの大口径望遠ズームですが、テレコン内蔵の120-300mm f/2.8というスペックになるようですね。テレコン内蔵のレンズなのでハイエンドレンズになる可能性が高いと思われますが、レンズ名に「S」が付いていないのが気になるところです。単に記載していないだけなのかもしれませんが、低価格レンズの可能性もあるのでしょうか。