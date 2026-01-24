2026年に登場する「OM SYSTEM」の新製品は？

43rumorsに、2026年に登場するOMDS（OM SYSTEM）の新製品の予想記事が掲載されています。

･What could be coming in 2026 from Olympus?

2026年はOMの系譜が誕生してから90周年の節目にあたる。この記念すべき年に、ファンたちはOM SYSTEMがミラーレスカメラやタフカメラのラインナップに新機種を投入し、90周年を祝うことを期待している。以下に、信頼できる噂に基づいた予測のまとめだ。





エントリーレベルOM（E-M10シリーズの後継機、OM-10 V）：E-M10 Mark IVは生産終了しており、後継機としての「OM-10 V」とも噂されている、新たなエントリーレベルOMモデルへの期待が高まっている。



･期待される内容： 更新された画像処理エンジン、現代的なコンピューテーショナル機能、改良された手ぶれ補正、そしてコンパクトなボディにおける操作性の向上。



･可能性： 高い（終了したE-M10 Mark IVの代替機であるため）





･噂の焦点： 強化されたハイレゾショットモード、洗練された人間工学と操作系、そしてオートフォーカスと処理能力の漸進的な向上。



･センサーへの期待： ほとんどの噂では、現在のセンサーアーキテクチャは維持され、画像処理エンジンと機能面での改善が図られることを示唆している。



･登場時期に関する議論： Mark IIから間もないという意見もあるが、ブランディングや製品サイクルの圧力を指摘する声もある。





･PEN-F II： 頻繁に要望されるが、プレミアムな価格設定が販売ボリュームを制限する可能性がある。



･PEN E-P8： ストリート撮影や旅行用のスタイリッシュでコンパクトなボディとして、現代的なIBISと確かな日常性能を備えたモデルとなる可能性が高い。



･結論： ハイエンドなニッチ向けの後継機よりも、より幅広い層をターゲットにした現代的なPENの方が、実現の可能性は高いと感じられる。





･潜在的な機能： より強化された防水性能、より強力な耐衝撃・耐低温性能、高速な処理能力、そしてスマートフォンとのより緊密な連携。



･センサーに関する噂： より大型の1インチセンサーの搭載が一部で推測されているが、これは依然として未確認だ。



･用途： アドベンチャー、水中撮影、およびレンズ交換の利便性よりも堅牢性が重視される現場での記録。

この予想通りになれば、2026年はOM SYSTEMの製品が非常に豊作な年になりますね。ただ、PENシリーズに関しては、43rumorsは「個人的には2026年にはまだ登場しないと疑っている」とも述べているので、もっと先のことになるかもしれません。

また、OM-1 Mark III はMark IIの発売からまだ2年経っていないので、少しまだ時期が早いかもしれませんね。ここではMark IIIはセンサー据え置きの正常進化モデルと予想されていますが、フルサイズのセンサーはかなり進化しているので、そろそろm43のセンサーも新型が欲しいところかもしれません。