ソニーが2800万画素4/3センサーを開発する可能性は高い？

43rumorsに、ソニーの次世代のm4/3用センサーに関する予想記事が掲載されています。
･Is a 28MP MFT Sony sensor coming soon?
- 2800万画素のマイクロフォーサーズ用ソニー製センサーはまもなく登場するのか？ 非常に信頼できる情報筋によると、ソニーはまもなく新しい1億8000万画素の中判センサーを発表するとのことだ。あらゆる異なるセンサーサイズにおいて新世代の部分積層型センサーが導入される可能性が高い。
現時点では、ソニーが新しいマイクロフォーサーズ用の部分積層型センサーも開発するかどうか、100%の確信を持っているわけではない。しかし、その可能性は非常に高いと考えている。もしこの新型センサーが、新しい1億8000万画素の中判センサーと同じ画素ピッチだと仮定すれば、それは新型の2800万画素のマイクロフォーサーズ用センサーが登場することを意味する。
これはm4/3コミュニティで、非常に歓迎されるセンサーになるだろう。特にOMシステムのユーザーにとって、2000万画素から2800万画素への飛躍は喜ばしいものになるはずだ。また、部分積層型センサー技術は、読み出し速度の大幅な向上を可能にするだけでなく、ダイナミックレンジの改善や、メカシャッター使用時に低･中感度の向上ももたらす。
そのため、そのようなセンサーが近いうちに登場するかどうか、情報筋から早く知らせが入ることを願っている。将来のOM-1 Mark IIIやGH8に搭載されることを想像してみてほしい。それは素晴らしいことだろう。
ソニーの1億8000万画素中判センサーの登場はほぼ確定のようですが、43rumorsはこのセンサーと同じ画素ピッチの2800万画素4/3センサーが登場する可能性が高いと見ているようです。2800万画素ならそれほど極端な高画素化ではないので、α7Vのセンサーと同じ技術が採用された部分積層型センサーなら十分なダイナミックレンジが確保できそうで、比較的バランスの良いセンサーになりそうです。
かずし
中判センサーとm4/3センサーは流石に別物すぎるのでは…
もちろん出来たらすごいんだけど、買うならOMだろうからそんな資金力があるのかどうか
gakuazu
OMを事実上メインのシステムにしています。トータルでの軽量化やコンパクトさは私のような高齢者にとってはなくてはならないものです。
OM-1が2022年2月、MKⅡが2024年1月発売です。今年2026年に何らかの新しい製品が発売されることを願っていますが、それがダイナミックレンジの改善やAFの改善を伴う部分積層型の新ボディなら本当に待ち遠しいです。
OMは奇数ボディに大幅なリニューアルがあることが多いのでその点からも期待大かもしれません。
ソニーさんよろしくお願いいたします。
E-P5
これがOM-1に載って、現在OM-1に載っているセンサーがOM-5に下りてくるのでしょうか。
おさむ
m4/3ユーザーには朗報ですね。
messie
パナソニックもこのセンサーでm4/3を出すのかしら。
出てきたのがGM5後継機だったら胸熱だけれど…GHなんだろうなぁ
Zoyashi
マイクロフォーサーズ規格は元気な声があまり聞こえてこないので新センサーをソニーが開発するモチベーションが沸くのかなぁと、正直思ってしまいます。
RX100シリーズが１インチセンサーからマイクロフォーサーズ規格に変わるとしたら面白い展開じゃないかなと妄想してしまいました。