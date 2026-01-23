ソニーが2800万画素4/3センサーを開発する可能性は高い？

43rumorsに、ソニーの次世代のm4/3用センサーに関する予想記事が掲載されています。

･Is a 28MP MFT Sony sensor coming soon?

2800万画素のマイクロフォーサーズ用ソニー製センサーはまもなく登場するのか？ 非常に信頼できる情報筋によると、ソニーはまもなく新しい1億8000万画素の中判センサーを発表するとのことだ。あらゆる異なるセンサーサイズにおいて新世代の部分積層型センサーが導入される可能性が高い。



現時点では、ソニーが新しいマイクロフォーサーズ用の部分積層型センサーも開発するかどうか、100%の確信を持っているわけではない。しかし、その可能性は非常に高いと考えている。もしこの新型センサーが、新しい1億8000万画素の中判センサーと同じ画素ピッチだと仮定すれば、それは新型の2800万画素のマイクロフォーサーズ用センサーが登場することを意味する。



これはm4/3コミュニティで、非常に歓迎されるセンサーになるだろう。特にOMシステムのユーザーにとって、2000万画素から2800万画素への飛躍は喜ばしいものになるはずだ。また、部分積層型センサー技術は、読み出し速度の大幅な向上を可能にするだけでなく、ダイナミックレンジの改善や、メカシャッター使用時に低･中感度の向上ももたらす。



そのため、そのようなセンサーが近いうちに登場するかどうか、情報筋から早く知らせが入ることを願っている。将来のOM-1 Mark IIIやGH8に搭載されることを想像してみてほしい。それは素晴らしいことだろう。

ソニーの1億8000万画素中判センサーの登場はほぼ確定のようですが、43rumorsはこのセンサーと同じ画素ピッチの2800万画素4/3センサーが登場する可能性が高いと見ているようです。2800万画素ならそれほど極端な高画素化ではないので、α7Vのセンサーと同じ技術が採用された部分積層型センサーなら十分なダイナミックレンジが確保できそうで、比較的バランスの良いセンサーになりそうです。