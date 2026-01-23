富士フイルムが新プログラム「FOCUS ON GLASS」の3月5日の公開を予告

富士フイルムが「2026新年のご挨拶」の動画の中で、既存のレンズの魅力や将来開発したいレンズなどの話題を扱う新プログラム「FOCUS ON GLASS」の公開を予告しています。

･2026 新年のご挨拶 / FUJIFILM

近年、皆様への新製品や新機能のお披露目の場としてX Summitを開催してきました。しかし、我々の既存製品の中にも皆様に伝え切れていない魅力がまだまだあります。その中でも40本以上までラインナップが広がったXマウントレンズは、皆さんにお伝えしたい魅力がまだたくさん残されており、新製品発表以外の文脈でも、既存Xマウントレンズの開発哲学やこだわりを皆さんに紹介したいと思っています。それらをお伝えするプログラムの詳細はこちら本YouTubeチャンネル"FUJIFILM X Series"上で公開します。



このプログラムの中で、既存Xマウントレンズの哲学やこだわりの紹介以外にも、当社の商品企画チームがこのプログラムに参加し、"今は技術的なハードルで実現できない、将来開発したいレンズ"の紹介も行います。いずれも商品化は始まっていない、まだ担当者の構想段階のレンズ企画ですが、Xマウントの未来の可能性を感じていただけると思います。



また当日はそのレンズのアイディアについて、皆様がお気に入りのレンズ企画に投票できるウェブページを用意いたします。皆様とのコミュニケーション、皆様からのフィードバックを楽しみにしています！本YouTubeチャンネル"FUJIFILM X Series"をチャンネル登録してお待ち下さい。お楽しみに！

富士フイルムがYouTubeで既存のレンズに焦点を当てる新プログラムを開始するようです。X Summitは基本的に新製品の紹介でしたが、新プログラムでは既存の製品の開発秘話などを聞けそうで、富士フイルムのファンには注目のプログラムになりそうです。また、「将来開発したいレンズの紹介も行う」と述べられているので、将来の新製品のヒントも得られそうですね。