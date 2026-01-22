ソニーが中判用の1億8000万画素センサーを開発しているのは100%確実？

SonyAlphaRumorsに、昨日Fuji Rumorsで噂が流れた富士フイルムGFX用の1億8000万画素センサーの裏付けが取れたという記事が掲載されています。
･100% confirmed: Sony is developing a new 180 megapixel medium format sensor
- 100%確定だ。信頼できる情報筋から、ソニーが中判カメラ向けの新しいセンサーを間もなく導入しようとしているという情報を得た。
このセンサーがいつ発表されるのか、そしてそれが部分積層型センサーになるかどうかについての詳細はまだ得られていない。しかし、発表はそう遠くないはずだ。もし部分積層型センサーであれば、それは素晴らしいニュースだ！ 低解像度な6100万画素センサーを搭載したソニーα7RVが、ひどく古臭く見えてしまう。
このことは、フルサイズカメラが「古臭い」と思われないためには、今や少なくとも1億画素の限界を超える必要があるのではないかという疑問を投げかけている。計算上、この新しい中判センサーと同じ画素ピッチのフルサイズセンサーの画素数は1億700万画素になる。
さて、読者の多くがこの記事に対して「中判で1億8000万画素、フルサイズで1億700万画素なんて誰が必要とするんだ？？」とコメントすることは承知している。しかし、私にはこれが必要になるであろう多くの用途が思い浮かぶ。プリントのためにクロップしてもなお十分な解像度を保てる柔軟性。巨大な望遠レンズを家に置いて、より小型の単焦点レンズを使い、単純に2倍、3倍、あるいは4倍にクロップしても、依然として十分な解像度を維持できる能力だ。
将来のα7RVIはどの程度の解像度を持つべきだと思うだろうか？ そして、ソニーも中判カメラを作るべきではないだろうか？
Fuji Rumorsが述べていたGFX用の1億8000万画素センサーですが、SARの信頼できる情報筋から100%の裏付けが得られたということで、実際に登場するのはほぼ確実とみてよさそうです。発表は近そうなので、GFXに採用されるのもそれほど先のことではないかもしれませんね。
また、SARはフルサイズ機（α7Rシリーズ）にも1億画素クラスのセンサーを希望しているようですが、これはソニーユーザーの間で賛否が分かれそうな気がします。
GFX100RFの後継はGFX180RFになりそうですね。
ここまで画素ピッチが狭くなると、ブレ補正はもはや必須です。
中望遠領域までクロップが用意されることでしょう。
レンズも早くも再設計でしょうか。
GFX180,180Sの後でしょうから、再来年くらい？
ピクセルビニングとブレ補正で暗所でのスナップが実現しそうです。
ドラネコ
富士フイルムやハッセルブラッドなら新規の中判センサーを購入してくれると思われるので納得ですね。ソニー自ら中判をという声ですが、カメラはもちろんレンズも始めから設計しないといけないので現実的ではないと判断したんでしょうね。
αとX使い
Sonyも中判カメラを作るべき、という意見は理解できます。中判は確かに画質は良いです。
けどトリミングすることでしかメリットを享受できないのなら、フルサイズで今以上の高画素機はかなりニッチな分野でしょう。
そんなことに盲目的になるとDJIあたりが機能面でユーザーファーストなカメラを出してきたら新規勢は持っていかれて、ビデオカメラ市場の二の舞になりますよ・・・
ダイナミックレンジと違って高画素化はデータ負荷とノイズを天秤にかけるから、6100万画素辺りで抑えて、画素数以外のところでもっと良いカメラを目指してほしいです。
そもそも、それだけの高画素をきちんと出力できるプリンターあります？
適切なシャープネスを掛けてなければ画素を上げても一緒ですよ。
hhp8
『クロップしてもなお十分な解像度を保てる柔軟性』私が継続して『R』を選択する理由のひとつです。
しかしレンズの方がついてこない、GMになって改善されましたが、ツアイス時代のズームはα7RVあたりが限界かな。
明るさソコソコで全域高解像の単焦点が欲しいと言っているのは、そういった使い方をするためです。
はるさめ
高画素になれば回折の影響は早く出るし、手ぶれにシビアになるため強力な手ぶれ補正機構が求められるし、レンズも高画素に耐える光学設計にするためには大きく重くなるだろうし、メモリーやストレージが高額化する昨今でデータ管理はより一層難しくなる。
大きくプリントする機会は一部の業務用途に限られるだろうし、そういうプリントを必要とする撮影シーンは三脚据えて綿密に構図を定めて撮るだろうからセンサークロップせずともレンズ交換で十分対応できるはずで、正直必要性が分かりません。