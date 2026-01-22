ソニーが中判用の1億8000万画素センサーを開発しているのは100%確実？

SonyAlphaRumorsに、昨日Fuji Rumorsで噂が流れた富士フイルムGFX用の1億8000万画素センサーの裏付けが取れたという記事が掲載されています。

･100% confirmed: Sony is developing a new 180 megapixel medium format sensor

100%確定だ。信頼できる情報筋から、ソニーが中判カメラ向けの新しいセンサーを間もなく導入しようとしているという情報を得た。



このセンサーがいつ発表されるのか、そしてそれが部分積層型センサーになるかどうかについての詳細はまだ得られていない。しかし、発表はそう遠くないはずだ。もし部分積層型センサーであれば、それは素晴らしいニュースだ！ 低解像度な6100万画素センサーを搭載したソニーα7RVが、ひどく古臭く見えてしまう。



このことは、フルサイズカメラが「古臭い」と思われないためには、今や少なくとも1億画素の限界を超える必要があるのではないかという疑問を投げかけている。計算上、この新しい中判センサーと同じ画素ピッチのフルサイズセンサーの画素数は1億700万画素になる。



さて、読者の多くがこの記事に対して「中判で1億8000万画素、フルサイズで1億700万画素なんて誰が必要とするんだ？？」とコメントすることは承知している。しかし、私にはこれが必要になるであろう多くの用途が思い浮かぶ。プリントのためにクロップしてもなお十分な解像度を保てる柔軟性。巨大な望遠レンズを家に置いて、より小型の単焦点レンズを使い、単純に2倍、3倍、あるいは4倍にクロップしても、依然として十分な解像度を維持できる能力だ。



将来のα7RVIはどの程度の解像度を持つべきだと思うだろうか？ そして、ソニーも中判カメラを作るべきではないだろうか？

Fuji Rumorsが述べていたGFX用の1億8000万画素センサーですが、SARの信頼できる情報筋から100%の裏付けが得られたということで、実際に登場するのはほぼ確実とみてよさそうです。発表は近そうなので、GFXに採用されるのもそれほど先のことではないかもしれませんね。

また、SARはフルサイズ機（α7Rシリーズ）にも1億画素クラスのセンサーを希望しているようですが、これはソニーユーザーの間で賛否が分かれそうな気がします。