ニコン「Z9II」の発表が延期される可能性が高い？

Nikon Rumorsに、ニコンZ9IIの発表時期に関する噂が掲載されています。

･Nikon Z9II camera delayed further?

噂されているニコンZ9IIの発表が、さらに延期される可能性が非常に高くなった。延期の理由については、RED社との大規模な統合があったことや、電子部品の入手が困難であること、あるいは電子部品の価格高騰まで、さまざまな話を耳にしている。あらゆる情報が、ニコンZ9IIは発売時に競合他社にはない機能を提供することを示唆している。



これらすべての情報に対する私の解釈は、以前にここで報じた通り、ニコンは当初、2025年に向けたシンプルなZ9のアップグレードを計画していたが、その後、Z9IIにおいてより深いREDとの統合を行うよう計画を変更したというものだ。これには完了までに大幅に長い時間が必要となる。



以前にも言及した通り、ニコンZ9IIカメラの発表が遅れるということは、より多くのアップグレードが行われることも意味する。待つ時間が長ければ長いほど、ニコンZ9IIはより優れたものになるだろう。

登場が噂されているZ9IIですが、延期ということでもう少し時間がかかりそうな雰囲気になってきました。とは言え、ニコンが発表日を予告しているわけではないので、延期と言ってもあくまでもニコン社内の話ですね。REDの技術を更に盛り込むための延期だとすれば、Z9IIの動画機能がこれまでの予想以上に高性能化されるかもしれませんね。