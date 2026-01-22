ニコン「Z9II」の発表が延期される可能性が高い？

Nikon Rumorsに、ニコンZ9IIの発表時期に関する噂が掲載されています。
･Nikon Z9II camera delayed further?
- 噂されているニコンZ9IIの発表が、さらに延期される可能性が非常に高くなった。延期の理由については、RED社との大規模な統合があったことや、電子部品の入手が困難であること、あるいは電子部品の価格高騰まで、さまざまな話を耳にしている。あらゆる情報が、ニコンZ9IIは発売時に競合他社にはない機能を提供することを示唆している。
これらすべての情報に対する私の解釈は、以前にここで報じた通り、ニコンは当初、2025年に向けたシンプルなZ9のアップグレードを計画していたが、その後、Z9IIにおいてより深いREDとの統合を行うよう計画を変更したというものだ。これには完了までに大幅に長い時間が必要となる。
以前にも言及した通り、ニコンZ9IIカメラの発表が遅れるということは、より多くのアップグレードが行われることも意味する。待つ時間が長ければ長いほど、ニコンZ9IIはより優れたものになるだろう。
登場が噂されているZ9IIですが、延期ということでもう少し時間がかかりそうな雰囲気になってきました。とは言え、ニコンが発表日を予告しているわけではないので、延期と言ってもあくまでもニコン社内の話ですね。REDの技術を更に盛り込むための延期だとすれば、Z9IIの動画機能がこれまでの予想以上に高性能化されるかもしれませんね。
N
うーん、Z9Ⅱがより進化した物になってくれるのはありがたいですが、正直もう待ちきれないです。
現行機を予約購入したものにとってはもう丸4年を経過しそれだけ使ってきた分、物理シャッターがないとはいえ、さすがに各消耗パーツが傷んできました。一日も早く買い換えたいのが本音です。
daipa
Z9IIは、メジャーアップデート以上の機体になるのでしょうか？それはそれで期待してしまいますが、自分の力量が追いつかない。。。
Nanigashi300
「競合他社にはない機能を提供する」ことは、実はNikonの苦手なことなんじゃないかと想像します。
Nikonはフラグシップ機に載せた機能を、積極的に下位機種にお下がりさせて、「Nikon機を複数使っている時の親和性」を重んじます。
そのNikonが「競合他社にない機能」をZ9iiに搭載するということは、未来に作る次世代EXPEED8を載せる全ての機種に、例の新機能が「馴染む」必要があります。
つまり、初心者からプロまで、全員が嬉しい新機能が望ましいという訳です。
SONYのような驚きを提供することをNikonの土壌でやろうとするのですから、難しいはずです。
「Z9iiは難産だったけど、それだけに良いカメラだよね」って言われるようなカメラになると良いですよね。
現状のZ9じゃ我慢ならないという人は居ないと思いますので、ゆっくり時間を掛けて、確実に良いものを作って欲しいと思います。
gin
この記事が本当なら、むしろ朗報だと思いますね。
だってこれでZ7Ⅲが出せるじゃないですか！
ねこ
z9のアップデートはもちろん嬉しいですが、今よりも大幅に高額化する可能性は非常に高いと思う。
あまり物価高の影響を受けていない時期のモデルのためなのか、z9は修理費用は格安というメリットもある。
現状の性能に不満がないのであればわざわざ買い替えをする必要もないかもしれません。
個人的な不満点はAFの精度と重さくらいですし、多くのユーザーは重さが原因で買い控え、z8の登場を待った人が多い印象です。
バッテリー込み1100g程度の重さなら高くともかなりの人気は出そう。
Mスクエア
現行のZ9を見ていると、発売当時の4年前に最新のZ9を予想できたでしょうか？
これだけの期間、最先端の状態を維持できる機能を新しいZ9Ⅱは持たせる訳だから、試行錯誤しているのでは無いでしょうか？
今は、色んな物がコストアップしていて、カメラ自体も高性能になる訳だから、当然価格はアップするでしょうね。
でも、そのフラッグシップ機を、早く見たいです。
コツメチャン
Z9は発売日に入手しました。Z9IIも出たら価格にかかわらず必ず買いますが、今までの4年サイクルでの発売を期待していたので、ちょっとなんの情報もない時間が長いな、、、と思うのが正直なところです。
開発発表やらティザーやら、少しでもいいので公式に何らかの情報が欲しいなぁ。
開発発表ならもう流せないんですかね？
タスク
Z9IIを延期するならZ8IIを既存センサー+EXPEED8で小型軽量化して出せば良い繋ぎになりそうですがどうですかね？