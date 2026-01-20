ヨドバシカメラで2025年に最も売上の多かったコンパクトカメラは「X100VI」

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの2025年のレンズ一体型デジタルカメラの売上トップ20が掲載されています。

1年間で一番売り上げたコンデジは？ 売れ筋コンデジ2025年間ランキング

  • データ集計期間 : 2025年1月1日～12月31日

    第1位　富士フイルム X100VI
    第2位　キヤノン PowerShot SX740 HS
    第3位　パナソニック LUMIX TZ99
    第4位　リコー GR IV
    第5位　富士フイルム X half
    第6位　ソニー VLOGCAM ZV-1 II
    第7位　リコー GR IIIx
    第8位　OM SYSTEM Tough TG-7
    第9位　ソニー VLOGCAM ZV-1 II シューティンググリップキット
    第10位　コダック PIXPRO C1

    第11位　富士フイルム GFX100RF
    第12位　キヤノン IXY 650
    第13位　ソニー Cyber-shot RX1R III
    第14位　ライカ D-LUX8
    第15位　キヤノン PowerShot G7 X Mark III
    第16位　キヤノン PowerShot V1
    第17位　ニコン COOLPIX P950
    第18位　ライカ Q3
    第19位　ニコン COOLPIX P1100
    第20位　ソニー Cyber-shot RX100 VII

  • 2025年間トップ10には富士フイルムとリコーが2機種、ソニーが1機種2モデル、OM SYSTEM、キヤノン、コダック、パナソニックが1機種ずつランクイン。
  • 2025年は供給遅れによりヨドバシ・ドット・コムで販売休止となる機種が多く、入荷待ち分が発送されたタイミングでランクインするというイレギュラーな状況が続いた。
  • 年間1位の富士フイルム「X100VI」、年間4位のリコー「GR IV」、年間7位のリコー「GR IIIx」は販売休止中だが、入荷待ち分の発送がカウントされてのランクインとなった。
  • 2025年は、トップ10の半数を販売休止中の機種が占めたこともあった本ランキング。2026年もこの状況が続くのか、気になるところだ。

　

台数ベースのBCNランキングでは安価なKODAKのカメラが強いですが、金額ベースのヨドバシではより単価の高いX100VIやGR IVのようなハイエンド製品が強いようですね。SX740やTZ99のような高倍率ズーム機も根強い人気がありますね。ただ、コンパクトカメラは販売休止中の製品が非常に多いので、単純な人気ランキングというよりは、人気+供給力のランキングになっているような気もします。