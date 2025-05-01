｢BCN AWARD 2026｣ではレンズ一体型はKODAK、ミラーレスはソニー、交換レンズはタムロンがトップ

BCNが、全国の主要販売店の2025年の販売数をもとに集計した「BCN AWARD 2026」を発表しています。

･BCN AWARD 2026 カテゴリ カメラ・光学機器

デジタルカメラ レンズ一体型 部門 （※カッコ内は昨年のシェアです）

1位 KODAK：シェア24%（21.2%）

2位 富士フイルム：シェア13.9%（ 15.8% ）

3位 ケンコー・トキナー：シェア13.3%（ - ）



デジタルカメラ 一眼レフ 部門

1位 キヤノン：シェア44.3%（69.4%）

2位 ニコン：シェア38%（20.9％）

3位 リコーイメージング：シェア17.7%（9.7％） デジタルカメラ ミラーレス一眼 部門

1位 ソニー：シェア29.9%（35.8％）

2位 キヤノン：シェア27.4%（26％）

3位 ニコン：シェア15.1%（14.5% ） デジタルビデオカメラ部門

1位 DJI：シェア64.7%（48.1%）

2位 パナソニック：シェア18.9%（23.8％）

3位 ソニー：シェア11.1%（23.4%） アクションカメラ部門

1位 DJI：シェア40.1%（32.1％）

2位 Arasi Vision：シェア37.9%（26.9%）

3位 GoPro：シェア18.9%（34.3％）

･BCN AWARD 2026 カテゴリ カメラアクセサリ

交換レンズ部門（※カッコ内は昨年のシェアです）

1位 タムロン：シェア23%（17.5%）

2位 シグマ：シェア17.8%（16.8％）

3位 ソニー：シェア13.1%（15％） 三脚･一脚部門

1位 ハクバ写真産業：シェア25.2%（28.8％）

2位 Videndum：シェア13.9%（14.4％）

3位 スリック：シェア12.8%（14.8％） カメラケース･バッグ部門

1位 ハクバ写真産業：シェア53.9%（50.9％）

2位 エツミ：シェア8.6%（7.2%）

3位 エレコム：シェア8.6%（10.6％）





2025年のレンズ一体型デジタルカメラの販売台数シェアでは、KODAKがついに1位になり、昨年1位だったキヤノンがランク外になるなど大きな変動がありました。ケンコー・トキナーが新たに3位になっており、全体的に低価格機が強い傾向のようですね。

一眼レフはキヤノンが大幅にシェアを減らしており、一方でニコンとリコーがシェアを大幅に増しています。特にリコーは5.8%→9.7%→17.7%とすごい勢いでシェアを増していますね。

ミラーレスカメラは順位は昨年と変わりませんが、ソニーがシェアを減らしており、その分、キヤノンとニコンがシェアを増しています。



ビデオカメラとアクションカメラはDJIの勢いがすごいですね。一方でGoProは急激にシェアを失っています。

交換レンズは順位は変わっていませんが、昨年、新製品が少なかったタムロンがかなりシェアを増しているのが興味深いところです。