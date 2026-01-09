富士フイルムから2026年に登場する新製品は？

Fuji Rumorsに、富士フイルムの2026年とそれ以降に登場する新製品に関する噂が掲載されています。

･Fujifilm 2026 - What to Expect from Fujifilm

2026年に富士フイルムに何が期待できるだろうか？ 2025年には、2026年に何が起こるかを垣間見ることができる噂がいくつか流れた。まずは噂をざっと見て、それからいくつか推測してみたい。





信憑性が高い噂（75%～99%的中）

1. 2026年後半にX-T6を発表

2. 1インチセンサー搭載のコンパクトカメラを開発中





1. 富士フイルムが現在検討中のパノラマデジタルカメラ（2028年発売予定）：信頼性の高い情報筋からの情報だが、まだ3年先の話であり、計画が変更される可能性がある。

2. TX-3デジタルパノラマカメラ：ベイヤーセンサーかX-Transセンサーのどちらを採用するか検討中。





1. ファームウェアアップデートにより、4000万画素APS-C機にワイドパノラマモードが追加される。





Fuji Guy Billy（※米国富士フイルムの広報担当者）が次期X-Proには第5世代のセンサーとプロセッサーが搭載されると言っていたが、現時点では第6世代になることを確信している。しかし、真の疑問は、富士フイルムがX-Proで今回どんなことをしてくれるのかということだ。



パノラマモードのファームウェアアップデートに関する噂も非常に興味深い。もしこれが本当なら、アップデートで得られるのはそれだけではないことを期待している。

X-T6の今年中の登場はほぼ確定のようですが、X-Proシリーズの新型機は、まだいつ登場するのか分からないようですね。X-T6は第6世代機になって、センサーや画像処理エンジンがどこまで進化するのか楽しみです。また、1インチセンサーのコンパクトカメラは、スチル機なのかVlog機なのかが気になるところですね。