キヤノン「EOS R7 Mark II」のスペック

Canon Rumorsに、キヤノンのハイエンドAPS-C機「EOS R7 Mark II」のスペックに関する噂が掲載されています。
･Possible Canon EOS R7 Mark II Specifications
- EOS R7 Mark II は2026年の最大の目玉となるだろう。このカメラは2026年前半に出荷開始予定と聞いているが、現時点では発表日はまだ分からない。発表前にはティーザーがいくつか公開されることになると思う。
この2日間、EOS R7 Mark II のスペックと思われるいくつかの情報を入手した。真偽は確認できていないが、かなり説得力のある内容だった。価格は発表日まで分からないと思う。
噂されているEOS R7 Mark II のスペック
- 3900万画素
- BSIセンサー（積層型という情報と矛盾している）
- DIGICアクセラレータ（これまでの情報と矛盾）
- 8.5段分の効果のIBIS（5軸）
- 電子シャッターで40コマ/秒
- APS-Cカメラの中で最高のAF
- RAW動画（解像度は不明）
- CFexpress / SDカードスロット
- 高解像度EVF
- より大きなフォームファクタ（R6サイズ）
- LP-E6Pバッテリー
まだ裏付けが取れていない情報ですが、Canon Rumorsは説得力があると述べているので、EOS R7 Mark II は実際にこのようなスペックになるのかもしれませんね。センサーが8K対応の高画素センサーになるのは賛否が分かれそうですが、CFexpressに対応し連写も40コマ/秒と速いので、動体撮影にも強い万能機になるのかもしれません。
muku
噂が本当ならばEOS R5 Mark IIのAPS-C版的な位置付けになりますね
もじゃおぅ
期待したいところですが、
レンズを選ぶ機種になりそうですね。
タスク
4500万画素のEOS R5IIのAPS-Cクロップ時が1730万画素なので、3900万画素はフルサイズにすると1億画素超えますね
myon
片眼4KのVRデバイスが今後主流になってくるでしょうから、APS-C用のVRレンズを出した時点で８K対応は確定事項だったのでしょう。
まーやん
3900万画素となると今よりも読み出しの速いセンサーが必要になりますね。高感度耐性もよりシビアになりそうです。
Kwanon 1934
昨年にR6mk2とR7を購入しました。
このスペックだとかなり価格が上がりそうで
現行R7と併売かな？
個人的にはAPS-C専用の単焦点がほしい。
あとR6mk3で実装されたMF時の拡大半押し解除（R7mk2にも？）を現行機にもファームで対応してほしい！
rocky
画素数増加に伴う感度低下のリスクを、裏面照射型センサーで補う対策でしょうか。積層型では無いので、幕速は現行品より多少改善する程度でしょうね。AFはかなり改善して来そうで、そこは楽しみにしています。
Tak
本当にAPSCでこれやるの？
というスペックに見えますが、APSC高速連写ミニフラグシップが欲しい人には刺さる機体になりそうですね
SONY, NIKONはAPSCミニフラグシップの噂は聞かないですし、キヤノン独壇場…？？
Kanuma
キヤノンは積層でない裏面照射センサーには積極的ではなかったと思いますが、本当にR7 Mark IIで出して来るのでしょうかね。どうも疑ってしまいます。