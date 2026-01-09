キヤノン「EOS R7 Mark II」のスペック

Canon Rumorsに、キヤノンのハイエンドAPS-C機「EOS R7 Mark II」のスペックに関する噂が掲載されています。

･Possible Canon EOS R7 Mark II Specifications

EOS R7 Mark II は2026年の最大の目玉となるだろう。このカメラは2026年前半に出荷開始予定と聞いているが、現時点では発表日はまだ分からない。発表前にはティーザーがいくつか公開されることになると思う。



この2日間、EOS R7 Mark II のスペックと思われるいくつかの情報を入手した。真偽は確認できていないが、かなり説得力のある内容だった。価格は発表日まで分からないと思う。



噂されているEOS R7 Mark II のスペック

- 3900万画素

- BSIセンサー（積層型という情報と矛盾している）

- DIGICアクセラレータ（これまでの情報と矛盾）

- 8.5段分の効果のIBIS（5軸）

- 電子シャッターで40コマ/秒

- APS-Cカメラの中で最高のAF

- RAW動画（解像度は不明）

- CFexpress / SDカードスロット

- 高解像度EVF

- より大きなフォームファクタ（R6サイズ）

- LP-E6Pバッテリー

まだ裏付けが取れていない情報ですが、Canon Rumorsは説得力があると述べているので、EOS R7 Mark II は実際にこのようなスペックになるのかもしれませんね。センサーが8K対応の高画素センサーになるのは賛否が分かれそうですが、CFexpressに対応し連写も40コマ/秒と速いので、動体撮影にも強い万能機になるのかもしれません。