キヤノン「EOS R7 Mark II」のスペック

Canon Rumorsに、キヤノンのハイエンドAPS-C機「EOS R7 Mark II」のスペックに関する噂が掲載されています。

Possible Canon EOS R7 Mark II Specifications

  • EOS R7 Mark II は2026年の最大の目玉となるだろう。このカメラは2026年前半に出荷開始予定と聞いているが、現時点では発表日はまだ分からない。発表前にはティーザーがいくつか公開されることになると思う。

    この2日間、EOS R7 Mark II のスペックと思われるいくつかの情報を入手した。真偽は確認できていないが、かなり説得力のある内容だった。価格は発表日まで分からないと思う。

    噂されているEOS R7 Mark II のスペック
    - 3900万画素
    - BSIセンサー（積層型という情報と矛盾している）
    - DIGICアクセラレータ（これまでの情報と矛盾）
    - 8.5段分の効果のIBIS（5軸）
    - 電子シャッターで40コマ/秒
    - APS-Cカメラの中で最高のAF
    - RAW動画（解像度は不明）
    - CFexpress / SDカードスロット
    - 高解像度EVF
    - より大きなフォームファクタ（R6サイズ）
    - LP-E6Pバッテリー

　

まだ裏付けが取れていない情報ですが、Canon Rumorsは説得力があると述べているので、EOS R7 Mark II は実際にこのようなスペックになるのかもしれませんね。センサーが8K対応の高画素センサーになるのは賛否が分かれそうですが、CFexpressに対応し連写も40コマ/秒と速いので、動体撮影にも強い万能機になるのかもしれません。