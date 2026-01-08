リコーGRシリーズは4つの原則に基づいてデザインしている

「率直に言えば、GR IVの開発を開始する前に防塵防滴のテストを行ったが、それは間違いなくモデルを大型化させてしまう。さらに、シーリングはカメラ内部に熱を閉じ込めるため、熱管理が課題となる。これに対処するには、カメラをさらに大きくするか、撮影速度を落とさざるを得なくなる。そのどちらも、我々のスナップショットのコンセプトに反するものだ」



「ユーザーがビューファインダーを求めていることは理解しており、それが良いアイデアであることも認識しているが、我々は原則を貫き、コンセプトを変えないことを選択した。もしビューファインダーを追加すれば、カメラはより大きくなってしまうからだ」



「（フラッシュに関して）GR IVでは手ぶれ補正の精度が2段分向上したため、暗所での撮影性能は大幅に改善されている。そのため性能としては十分だが、それでもフラッシュを欲しがる人々は存在する」



そのために、リコーイメージングは、コンパクトさという原則を損なうことなく、フラッシュ撮影を楽しめる小型の外部フラッシュの開発に尽力した。