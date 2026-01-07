富士フイルムが動画も記録できる「instax mini Evo Cinema」を正式発表

富士フイルムが動画撮影もできるハイブリッドインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema」を正式に発表しました。

･ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema」新発売

富士フイルム株式会社は、「instax mini Evo Cinema（インスタックス ミニ エヴォ シネマ）」を2026年1月30日に発売する。

「mini Evo Cinema」は静止画に加えて、動画の撮影が可能。撮影した動画データをQRコード化し、動画の中から切り出した静止画と一緒にチェキプリントにして"動画を手渡せる"インスタントカメラ。動画をチェキプリントにすることで、大切な人と過ごしたさまざまなシーンをカタチにして残せるだけでなく、QRコードから動画をいつでも手軽に見返すことができる。

さらに新機能として、さまざまな時代をイメージしたエフェクトを体験できる「ジダイヤル」を搭載。8mmフィルムカメラをイメージした「1960」など10種類のジダイヤルエフェクトを選べます。エフェクトはそれぞれ10段階で度合いを調整でき、合計100とおりの表現が可能。それぞれの時代特有の味わいを感じられるエフェクトで、まるで過去にタイムスリップしたかのように、非日常的で特別な動画や静止画を撮影できる。

カメラ本体は、当社が1965年に発売した8mmカメラの"フジカシングル-8"を彷彿とさせる縦持ちスタイルを採用。

動画もQRコードとしてプリントして渡せるチェキというのは面白い発想ですね。過去にタイムスリップしたかのようなエフェクトが選択できる「ジダイヤル」は、以前にFuji Rumorsで噂が流れていた機能で、「時代」と「ダイヤル」を掛けた命名でしょうか。このカメラは昔の8mmカメラのようなスタイルで、現代ではあまり見かけないスタイルで逆に斬新に見えますね。