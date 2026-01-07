富士フイルムが動画も記録できる「instax mini Evo Cinema」を正式発表

富士フイルムが動画撮影もできるハイブリッドインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema」を正式に発表しました。
･ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema」新発売
- 富士フイルム株式会社は、「instax mini Evo Cinema（インスタックス ミニ エヴォ シネマ）」を2026年1月30日に発売する。
- 「mini Evo Cinema」は静止画に加えて、動画の撮影が可能。撮影した動画データをQRコード化し、動画の中から切り出した静止画と一緒にチェキプリントにして"動画を手渡せる"インスタントカメラ。動画をチェキプリントにすることで、大切な人と過ごしたさまざまなシーンをカタチにして残せるだけでなく、QRコードから動画をいつでも手軽に見返すことができる。
- さらに新機能として、さまざまな時代をイメージしたエフェクトを体験できる「ジダイヤル」を搭載。8mmフィルムカメラをイメージした「1960」など10種類のジダイヤルエフェクトを選べます。エフェクトはそれぞれ10段階で度合いを調整でき、合計100とおりの表現が可能。それぞれの時代特有の味わいを感じられるエフェクトで、まるで過去にタイムスリップしたかのように、非日常的で特別な動画や静止画を撮影できる。
- カメラ本体は、当社が1965年に発売した8mmカメラの"フジカシングル-8"を彷彿とさせる縦持ちスタイルを採用。
動画もQRコードとしてプリントして渡せるチェキというのは面白い発想ですね。過去にタイムスリップしたかのようなエフェクトが選択できる「ジダイヤル」は、以前にFuji Rumorsで噂が流れていた機能で、「時代」と「ダイヤル」を掛けた命名でしょうか。このカメラは昔の8mmカメラのようなスタイルで、現代ではあまり見かけないスタイルで逆に斬新に見えますね。
ドライブリプレイ
フルスペックのカメラでも、撮影後にこうできるけれども^^;、クラシカルな要素を混ぜ込んで、アウトドアのキャンプのように、敢えて「不便さを楽しむ」カテゴリーに属する、いわば『動画版 X harf』と言えるだろうか。
X harfもこの値付けだったなら、カメラ趣味の方々からの評価ももう少しマシだったのではないかと思い返す^^;
縦型の筐体はシングル8を模したものとの話で、たしかに所有欲が擽られるが、P-1ぐらいにグリップ部分を絞れなかったのか？とは感じた。
その画質を、10年ごとに仕分けて再現させるフィルター設定を「時代」と「ダイアル」を掛けた『ジダイアル』で設定するのは面白いし、そのスタート地点が(今と画質はほぼ変わらぬだろう)2020年からなのも面白い。今から20年後には「そうそう2020年の画質はこんな感じだったなぁ」と思えるだろうか？w
とく
いつかリークされていたタイムトラベル機能とはこういうことだったんだ！と驚きました。
n-tou
富士フイルムさんは色々な方面にチャレンジしていて素晴らしいですね！
機会があれば使ってみたいと思いました。
公式ホームページの写真が一瞬銃口を向けられてるのかと思って少しドキッとしました笑
wow
エモいショート動画が撮れるアイテムですね。いつもの1/5型センサーですし、チェキらしい絵が撮れそうです。
m2c
タイムトラベル・ダイヤルが、なんか凄い。思い切ったギミックですね。
実物見たら、衝動買いしちゃいそう。w
KISS Rを待ちながら
WIDE Evoもそうですが、こういう格好良くかつ操作の分かりやすそうなハイブリッド機は実に上手いですねえ
ファインダー/グリップアタッチメントをつけるとよりレトロ感が増しますし、スマホ転送が楽だと確実にヒットしそうな気がします
IKKO
一見しただけで「わたしにも映せます～」で一世風靡したフジカシングル８を思い起こしました。使ってみたいな。
若い人より、わたしみたいな年寄りに人気が出そう。
ピカ
動画データの保存期間は、専用のスマホアプリを通じて撮影画像とともにサーバへアップロードされてから2年間です。
ここがポイントですね。
ずっとT二桁
正月早々、予想外の方向から新製品！
ファインダとグリップは初めから付属なのはgood
さて、収録時間は一回15秒固定なのか?1:1.36横画面で撮れる？
やっぱりコマ撮りは必須ですよね！