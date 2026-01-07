ニコンが海外で「Z 24-105mm f4-7.1」を正式発表

ニコンが海外で、Zマウントの新しい標準ズーム「Z 24-105mm f/4-7.1」を正式に発表しています。

･NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1

Z 24-105mm f/4-7.1は日常の写真やビデオに最適な、手頃な価格のズームレンズだ。軽量で持ち運びやすいデザイン、強力なクローズアップ性能、そして柔軟なズーム域で、より多くのストーリーを自由に表現できる。

重さわずか 350g、長さ106mmと小型軽量なので、一日中持ち運ぶことができる。

サイレントステッピングモーターにより、写真とビデオの正確で超静音のAFを実現。

防塵・防滴性能にも配慮した設計。

最大0.5倍の驚異的なクローズアップ性能を実現。広角では最短焦点距離がわずか0.2 m、望遠では0.28 mで、自分やカメラの位置を変えなくても画面いっぱいの写真を撮ることができる。

国内ではまだ未発表ですが、海外でZマウントの小型軽量な標準ズーム「Z24-105mm f/4-7.1」が正式発表されました。このレンズは「望遠端の長い標準ズームが欲しいがZ24-120mm f/4Sでは大きく高すぎる」という人には良い選択肢になりそうですね。価格は北米のB&Hでは546.95ドルで、北米での発売日は1月15日となっています。