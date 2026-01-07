ニコンが海外で「Z 24-105mm f4-7.1」を正式発表

ニコンが海外で、Zマウントの新しい標準ズーム「Z 24-105mm f/4-7.1」を正式に発表しています。
- Z 24-105mm f/4-7.1は日常の写真やビデオに最適な、手頃な価格のズームレンズだ。軽量で持ち運びやすいデザイン、強力なクローズアップ性能、そして柔軟なズーム域で、より多くのストーリーを自由に表現できる。
- 重さわずか 350g、長さ106mmと小型軽量なので、一日中持ち運ぶことができる。
- サイレントステッピングモーターにより、写真とビデオの正確で超静音のAFを実現。
- 防塵・防滴性能にも配慮した設計。
- 最大0.5倍の驚異的なクローズアップ性能を実現。広角では最短焦点距離がわずか0.2 m、望遠では0.28 mで、自分やカメラの位置を変えなくても画面いっぱいの写真を撮ることができる。
国内ではまだ未発表ですが、海外でZマウントの小型軽量な標準ズーム「Z24-105mm f/4-7.1」が正式発表されました。このレンズは「望遠端の長い標準ズームが欲しいがZ24-120mm f/4Sでは大きく高すぎる」という人には良い選択肢になりそうですね。価格は北米のB&Hでは546.95ドルで、北米での発売日は1月15日となっています。
daipa
おおー。良さそう。でも、標準Zoomをすでに4本も持っているので悩んでしまう。
シュワシュワ
おぉ、急に来ましたね
キヤノンの同スペックに対抗しつつVRなしでより軽量
同じハーフマクロでも広角側MFで実現してるキヤノンに対して70-105mmの望遠側で実現してるのがいいですね
標準ズームがさらに追加の形ですが、不在だったお手頃価格でズーム域もそこそこの真ん中になる入門レンズがやっと来た感じです
Z6ユーザー
Z5IIとのセットでコスパ最強になりそうな予感
24-50、24-200の隙間を狙った感じですかね
タロウカジャ
想定外の交換レンズですが選択肢が増えるのは歓迎です。
ただ、105mmが少し暗いのとマウントがはっきりと写ってないですがプラスチックの様な感じなのでどうですかね。
24-50mmf/4-6.3を使用しているので写りが良ければいいかなと言うところです。
早く国内でも発売されると良いですね。
MBZ
旅行用に24-50、24-70だと望遠側が物足りなく、24-200だと大き過ぎると思っていたので、ちょうどいい感じです。
廉価版でもNikonなら画質も大丈夫だと確信してます。
sasurai
DPReview を見るとプラマウントですし、シーリングはNOのようですね。
Nanigashi300
標準ズームの選択肢がまた増えましたね。ものすごく充実してると思います。それぞれ焦点距離・絞り値・S-Line／非Sと個性がちょうど良くバラけていて美しいです。どれを選んでも良い。
鏡筒が細く見えるので、グリップの深いZ5iiに（価格的にも）ピッタリだと思います。
防塵防滴は最低限備えてるようですが、一見プラ製マウント…？ですよね？15日の発売からのレビューが待たれます。
あやのん
カメラ入門者に最適なレンズがようやく出たって感じですが
これを出すなら、100－300ミリくらいのダブルズームの相方になるレンズも同時に出してほしい。
腹黒シャチ
航空祭の広角・標準レンズとしてほしいですね。360gで24-105mm。大砲レンズのサブにはいいかも。（500mmしかないときに、広角・標準があれば・・・がなくなります。）
junta
これ、多くが望んでいたレンズでしょうか。ちょっと違うような。
キットレンズにするのでしょう。
コツメチャン
24-50mm f4-6.3に似たラインの印象ですね。
おそらくですがMTFや無理しないスペックからして、24-50mmと同様に非常に良い描写をするレンズではないかと推測します。
暗めのレンズのため表現が限定されるのでメインレンズには少々苦しいですが、旅行用だったり、望遠ズームの傍らに脇差し的に携行するのにとても良さそうです。
プラマウントはニコンが耐久試験で問題ないと明言しているので全く気になりません。
さろめ
ニコンはこういう地味スペックなレンズでも手を抜かないので、きっとすごく良いものなのでしょう。
でも、そろそろ広角側が20mm始まりの標準ズームなんかも一つくらい欲しかったかも。
原生花園
105mmまで使えてかなりの軽量なのが魅力ですねー。
日本での価格が気になります。
単純な円ドルレートの掛け算より、少しお安くなるよう期待してますが、どうでしょうか？