OM SYSTEMのカメラは過小評価されている

Amateur Photographerに、OM SYSTEMのカメラに関する意見記事が掲載されています。
･Why are Olympus cameras so overlooked?（found via 43rumors）
- 私にとって、マイクロフォーサーズシステムは、現在利用可能なカメラシステムの中でも最も魅力的なものの1つだ。実際、そのサイズに対して得られる画質は最高レベルにある。小型カメラを使いたい場合、センサーの小さいコンパクトカメラでは画質に限界があるが、マイクロフォーサーズであれば、1インチよりも大きなセンサーを搭載しながら、好みのレンズを自由に選ぶことができる。
OM SYSTEMのカメラレンズには大好きなものがいくつもあり、それらで撮った写真の画質は、コンパクトカメラやスマートフォンとの違いをはっきりと実感できるものだ。
OM SYSTEM（および以前のオリンパス）のカメラは、コンピュテーショナル・フォトグラフィーの分野において業界のリーダー的存在であり続けてきた。これは、他のカメラでは困難な撮影を容易にするために設計された機能群だ。「ライブバルブ」や「ライブタイム」が登場して以来、画像が生成されていく過程を背面モニターでリアルタイムに確認できる機能は、驚くべき体験だ。
また、マクロ撮影の分野でどれほど多くの人々がOM SYSTEMのカメラを選んでいるかに注目し、彼らの作品で判断してみてほしい。感銘を受けずにはいられないはずだ。さらに、その耐候性とコンパクトさは、あらゆる天候下でのアウトドア撮影にも最適である。
それにもかかわらず、なぜOMは他のカメラブランドと比較してこれほどまでに見過ごされてしまうのだろうか。フルサイズセンサーに対する執着を、そろそろ「暗室」の中に置いてくるべき時なのかもしれない（35mmフィルムにかけたジョークだ）。
現在はフルサイズ全盛ですが、確かにマイクロフォーサーズ機は多くの用途で十分以上の画質が得られて、レンズシステム含めてフルサイズよりも取り回しが良く、コンピュテーションナルフォトなどのOM SYSTEM独自の機能も魅力的なので、もう少し盛り上がってもいいような気はしますね。
ただ、OM SYSTEMのカメラはこれまでマイナーチェンジ機が多かったので、話題性という意味でフルサイズ陣営と比べて少し弱かったのかもしれません。最近のOM SYSTEMは独自設計の製品が出始めたので盛り返しに期待したいところです。
OM-D万年初心者
強力な手ブレ補正や防塵防滴性能、ダストリダクションなど、「使ってみてわかる」メリットを「ミラーレスを触ったこともない人達にも伝わる」ように翻訳してＰＲすることが大事だと考えます。
例えば、三脚使用禁止の京都の寺社のライトアップのような場面でもブレない、とか、子供と一緒に水遊びする場面でも安心して子供の笑顔を撮れる、とか・・・
話は変わりますが、「マツコの知らない世界」にて鉄道カメラマンの櫻井寛さんがOM-3を首にかけて出演されていたのが嬉しかったですね。
（外付けグリップを装着しているようでした）
baiyun
この文中ではコンパクトカメラやフルサイズとの比較しかしていませんが、
「小型カメラを使いたい場合」他社のAPS-C機に競り負けているというのが、
実情なのではないでしょうか？
しゃもじ
今では当たり前となった「瞳AF」や「プロキャプチャー（プリ撮影）」もオリンパスが先駆けですよね。一時の「カメラ女子」ブームの時もPENデジタルが最右翼でした。
フルサイズの小型軽量大衆化により、センサーサイズに比べて大きさ・重さ・価格がそこまで大きな差でないのがやはり大きいと思います。登山などでは1gでも軽量化を図りますが、多くのユーザーにとってはカメラを持ち出すならそれ相応のバッグが必要。どうせ持ち出すなら、はっきりスマホと差別化できるフルサイズの画質を求める気持ちもよく理解できます。
モノとしての作りこみはピカイチなので、もっと評価されて欲しいというのは本当にそう思います。
E-P5
「買い替えよう」という気にさせる機種の発売を望みます。AF性能の向上とか高感度耐性の改善とか。
自分はE-M5 mk IIIを使っていてOM-5シリーズへの移行を何度か検討しましたが、「これなら買い換えなくてもいいか…」となって終わります。
かと言ってマウント替えを検討しても、それはそれで携帯性や耐候性の面でE-M5系の方が自分に合っているのでマウント替えも出来ず。
なので、壊れるまでE-M5 mk IIIを使って次の機種はその時に検討しようというところに落ち着いています。
Shiba
OM SYSTEMは特にProレンズの画質が優れているので、小さくても解像力が高く“よく写る”のが特徴だと思っています。
カメラの大きさだけで見ればAPS-Cでもフルサイズでも、もっと小さいボディやレンズもありますが、それらはメカシャッターレスだったり、レンズ画質が凡庸だったりと、性能に妥協してサイズを小さくしているものが殆どです。
そのあたりのトータルバランスで考えた時に、OM SYSTEMのシステムはとても優れているのではないでしょうか。
フルサイズと併用してもキャラ被りしないシステムですし、センサーサイズだけで足蹴にせず、もっと多くの人に使ってみてもらいたいですね。
トヨヒデ
その通りだと思います。フルサイズは多くの人にはオーバースペックです。マイクロフォーザーズは低価格ですし、レンズも含めるとフルサイズより遥かに小さなシステムにできます。
再評価を望みます。
特にOM SYSTEMはジリ貧になってきている状況は理解しますが、何とか持ちこたえてほしい。
田舎のカメラ好き
システムのコンセプトは共感できますし、画質面でも不満はないです。
でもAFだけは他社並にして欲しいです。
パナ使いのおっさん
オリンパスから切り離されて数年間進化が停滞してしまったのが痛かった。
OM-1とR5MarkⅡ使い
PROレンズのみ使っていますが、フルサイズとは比較できない良さがあります。これからも両方使っていくつもりですが断捨離を迫られたらOMを残します。なのでOMDSにはセンサーサイズを生かした独創的な進化を期待します。
HiT
進化したカメラを出し続けてくれるなら今の評価は過小になると思いますが、先の見えないマウントにユーザーは投資できないので、ここからの巻き返しに期待します。
sasurai
OM-3でリモコン規格を変更し、 OM-5IIで外付けフラッシュFL-LM3不可としてきたのが、既ユーザーに優しくないですね。この傾向が今後も続くと安易に買い替えしたくなくなります。
とは言え、OM-3のブラックバージョンと箱型の展開には期待しています。
レンズは、立ち消えになった50-250mmF4の復活を願っています。
KISS Rを待ちながら
E-M5シリーズを使ってその軽さ静粛さの恩恵を受けた身としてはOM-5mkII（あるいはLUMIX）を改めて手に入れたいと思いつつ、ここ数年の更新頻度を見ると（事業切り離しやコロナの影響もあるとは言え）二の足を踏む面はあります
今年は打開の年となってほしいものです
TTR
使ってみれば、良さが分かるって部類なので、まずは、使ってもらうことが大事。
PANAと共に頑張って欲しい。
ラビリンス
OM機のダストリダクションは圧倒的に優秀ですし、手振れ補正も防塵・防滴性能もピカイチですが、一番良いのは「スペックでは語れないフットワークの良さ」だと思います。
此れまで残務整理もあって会社は再建途上でしたが、ようやくOM-3や50-200mmF2.8など新しい動きも出てきたので、期待していきたいと思っています。
ほ゜ち
機動性の良さを、普通使いや待ち撮りで活かせる
カッコよさやサイズを追求して欲し、そんなイメージ含めたブランディングをしてほしい
様々な機能やサイズ比の写りの良さを過小評価してるわけじゃないんですけど
必要かどうか、欲しくなるかどうか、聞かれるとやはり多くの人にとって魅力がたりないんじゃないでしょうか
ネイチャー狙いはニッチすぎます
デグろー
APS-C、フルサイズのカメラを色々使いましたが、現在の相棒はOM-1 MarkⅡとZfです。
自分の撮影スタイルを考え、他人基準ではなく自分基準で到達した結果なので、この2台はこの先も長い付き合いになると思います。
OM SYSTEMへの過小評価は全くその通りと思いますが、中途半端なリニューアル等ではなく、MFTのメリットを最大限に活かした製品開発をこれからも期待します。