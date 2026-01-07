OM SYSTEMのカメラは過小評価されている

Amateur Photographerに、OM SYSTEMのカメラに関する意見記事が掲載されています。

･Why are Olympus cameras so overlooked?（found via 43rumors）

私にとって、マイクロフォーサーズシステムは、現在利用可能なカメラシステムの中でも最も魅力的なものの1つだ。実際、そのサイズに対して得られる画質は最高レベルにある。小型カメラを使いたい場合、センサーの小さいコンパクトカメラでは画質に限界があるが、マイクロフォーサーズであれば、1インチよりも大きなセンサーを搭載しながら、好みのレンズを自由に選ぶことができる。



OM SYSTEMのカメラレンズには大好きなものがいくつもあり、それらで撮った写真の画質は、コンパクトカメラやスマートフォンとの違いをはっきりと実感できるものだ。



OM SYSTEM（および以前のオリンパス）のカメラは、コンピュテーショナル・フォトグラフィーの分野において業界のリーダー的存在であり続けてきた。これは、他のカメラでは困難な撮影を容易にするために設計された機能群だ。「ライブバルブ」や「ライブタイム」が登場して以来、画像が生成されていく過程を背面モニターでリアルタイムに確認できる機能は、驚くべき体験だ。



また、マクロ撮影の分野でどれほど多くの人々がOM SYSTEMのカメラを選んでいるかに注目し、彼らの作品で判断してみてほしい。感銘を受けずにはいられないはずだ。さらに、その耐候性とコンパクトさは、あらゆる天候下でのアウトドア撮影にも最適である。



それにもかかわらず、なぜOMは他のカメラブランドと比較してこれほどまでに見過ごされてしまうのだろうか。フルサイズセンサーに対する執着を、そろそろ「暗室」の中に置いてくるべき時なのかもしれない（35mmフィルムにかけたジョークだ）。

現在はフルサイズ全盛ですが、確かにマイクロフォーサーズ機は多くの用途で十分以上の画質が得られて、レンズシステム含めてフルサイズよりも取り回しが良く、コンピュテーションナルフォトなどのOM SYSTEM独自の機能も魅力的なので、もう少し盛り上がってもいいような気はしますね。

ただ、OM SYSTEMのカメラはこれまでマイナーチェンジ機が多かったので、話題性という意味でフルサイズ陣営と比べて少し弱かったのかもしれません。最近のOM SYSTEMは独自設計の製品が出始めたので盛り返しに期待したいところです。