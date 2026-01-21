富士フイルムがGFXに1億8000万画素センサーを採用する？

Fuji Rumorsに、富士フイルムGFXのセンサーに関する噂が掲載されています。

･BREAKING: This is the Future Sensor of Fujifilm GFX - But You'll Have to Wait for It

複数の信頼できる情報筋によると、富士フイルムは将来のGFXに1億8000万画素のセンサーを採用する予定だということだ。まだこのカメラの名前は決まっていないが、富士フイルム GFX180 と呼びことにする。これは解像度の点でPhase One XF IQ4 150MPをも上回り、価格は間違いなくPhase Oneより大幅に安いだろう。



悪いニュースとしては、このカメラが「すぐ登場するわけではない」と聞いているので、このモンスターが市場に登場するまでには、まだ少し時間がかかることだ。忍耐が必要だ。

富士フイルムはGFXに1億8000万画素の超高画素センサーを用意しているようで、将来のGFXでは大幅な高解像度化が期待できそうです。さすがに1億8000万画素センサーだけだと汎用性が低くなりそうなので、画素数の少ないセンサーを搭載した機種も同時にラインナップされるのでしょうか。