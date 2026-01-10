キヤノンがハイアマ向けのRF-Sレンズを計画中？

Canon Rumorsに、キヤノンの特許情報を元にしたハイエンドのRF-Sレンズに関する予想記事が掲載されています。
･Is Canon Finally Looking at Prosumer RF-S Lenses?
- キヤノンはプロシューマー（ハイアマ）向けRF-Sズームを検討しているのだろうか？ 特許出願（2026-003099）をぜひ実現してほしい。
EOS R7 Mark IIの登場が近づくなか、APS-C機に必要な焦点距離をカバーしつつ、明るい開放F値を備えたズームレンズは、もはや不可欠な存在だ。今回の特許はその願いを叶えるものになるかもしれない。
この特許出願は、2025年5月に公開されたものの再試行であり、これはキヤノンが依然としてこの設計の製品化を目指していることを示唆している。ここでは私が注目している広角端15mm（24mm相当）からスタートする3つのズームの実施例を紹介する。
RF-S15-70mm F4 IS STM：APS-Cシステムにおいて、F4通しのズームは待望のレンズだ。24-105mm相当の焦点距離をカバーする非常に魅力的な標準ズームとなるだろう。
RF-S15-70mm F2.8-4 IS STM：前述のF4通しモデルとどちらが良いか迷わせる設計だ。広角端でF2.8という明るさは非常に魅力的だ。
RF-S15-80mm F2.8-5.6：前の2つに比べるとスペック上の刺激は少ないが、最も製品化の可能性が高いのはこのモデルかもしれない。
フルサイズ用レンズをAPS-C機で使う場合は、標準ズーム域においては非常に不便だ。EOS M用の15-45mmのように、15mmから始まるレンズはRF-Sユーザーにとって切実な要望だ。
以前から噂されているRF-Sのプロシューマー仕様のレンズですが、何度も特許出願されているようなので、実現する可能性はありそうですね。EOS R7 Mark IIと一緒に発表されれば盛り上がりそうですがどうなることでしょうか。
上記3つの実施例の中では、望遠端がF5.6の15-80mm F2.8-5.6は普及型レンズのような明るさで少々訴求力に乏しいような気がするので、できればF4通しか、F2.8-4を製品化して欲しいところです。
ミック兄さん
SIGMAのOEMでも良いから
RF版18-38F1.8と50-100ｍｍF1.8出したら
動画用としては有難いかもしれませんね
電動ズームユニット対応なら完璧！
まわる
RF-S15-45mm F2.8 IS STMを期待します。
rocky
APS-Cだと、ボケ感がF2.8でもF4相当に、F4ならF5.6相当ぐらいになると思われるので、ハイアマ向けならF1.8でダブルズームとか出してくれたら嬉しいです。それともハイアマ向けとは耐久性と防塵防滴に対応したレンズという意味でしょうか。
雷電
RF-S15-70mm F4 IS STM
これ、これですよ
EF-Sの時に、17-55 F2.8 ISと70-200F2.8L ISを使ってて、55-70mmをどうするかで悩んだのを思い出しました。これなら70-200と組み合わせが楽になります
番頭さん
EF-S17-55 2.8の写りが素晴らしくて、手放せなく
R7を買いました。
しかし、レンズ自体が大きくてR7には少々バランスが悪く。
4通しでも構わないので、早く出してほしいですね。
シュワシュワ
R7が上級移行しそうなのでレンズも伴わないといけませんね
どっちかの15-70は良さそうですが、望遠はフルサイズのものに繋ぐとして、動画を意識するなら広角もあるのかな？
RF-Sはいまいちな見た目も良くなってくれるといいけど…
さろめ
RF-S15-70mm F4が出るなら、RFマウントAPS-Cにまともな標準レンズなさすぎ問題が完全に払拭されます。AFもおそらく素晴らしいので、X-H2Sから乗り換える人も居そうな気がします