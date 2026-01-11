ニコンが栃木県大田原市に新工場を建設し交換レンズの生産能力を増強

読売新聞に、ニコンの新しいレンズ生産用の新工場建設に関するニュース記事が掲載されています。

･ニコンが栃木・大田原に新工場、デジタルカメラ用交換レンズなど生産

光学機器メーカー大手･ニコンの子会社「栃木ニコン」は7日、栃木県大田原市実取でデジタルカメラ用交換レンズなどを生産する新工場建設の安全祈願祭を行った。



新工場は計２棟延べ床面積約2万平方メートルを建設する。総工費は約250億円で2027年夏の完成を予定している。新工場ではデジタルカメラ用交換レンズのほか、顕微鏡の高性能対物レンズ、半導体露光装置用の投影レンズなどを生産する。 栃木ニコンは国内のレンズ製造の拠点となっている。



新工場建設に伴い、栃木ニコン内の十数棟の工場を解体集約し、生産能力の増強を図り、各レンズの需要変化に応じた柔軟な生産体制を構築する。

最近は新製品が発売直後から供給不足に陥って長期間入手できないことも多いので、新工場の建設による生産能力の増強はニコンユーザーに大いに歓迎されそうですね。国内の工場なので、主にハイエンドの交換レンズを生産することになるのでしょうか。