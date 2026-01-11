ニコンが栃木県大田原市に新工場を建設し交換レンズの生産能力を増強

読売新聞に、ニコンの新しいレンズ生産用の新工場建設に関するニュース記事が掲載されています。
･ニコンが栃木・大田原に新工場、デジタルカメラ用交換レンズなど生産
- 光学機器メーカー大手･ニコンの子会社「栃木ニコン」は7日、栃木県大田原市実取でデジタルカメラ用交換レンズなどを生産する新工場建設の安全祈願祭を行った。
新工場は計２棟延べ床面積約2万平方メートルを建設する。総工費は約250億円で2027年夏の完成を予定している。新工場ではデジタルカメラ用交換レンズのほか、顕微鏡の高性能対物レンズ、半導体露光装置用の投影レンズなどを生産する。 栃木ニコンは国内のレンズ製造の拠点となっている。
新工場建設に伴い、栃木ニコン内の十数棟の工場を解体集約し、生産能力の増強を図り、各レンズの需要変化に応じた柔軟な生産体制を構築する。
最近は新製品が発売直後から供給不足に陥って長期間入手できないことも多いので、新工場の建設による生産能力の増強はニコンユーザーに大いに歓迎されそうですね。国内の工場なので、主にハイエンドの交換レンズを生産することになるのでしょうか。
平社員
これだけ円安が続くと製造業の国内回帰が進みそうですね。
zuser
これから出る製品または現在国内製造している製品の増産用ですかね?
同じ製品で、ロットによって日本製、海外製が異なる状況は避けて欲しいです
山本
ふるさと納税で買えるS-Lineレンズの種類が増えますね
ミック兄さん
タイの方が日本より賃金高くなってきた様だし
円安生かして日本製産増やすのも良いかもしれませんね。
Nikon頑張れ！
大田原育ち
大田原は目立った工場が無いので良いニュースです
ペンタファン
品質に差はないと分かっていても、海外製より日本製の方にシンパシーを感じるのですよね。シグマも福島県磐梯町の会津工場という拠点があるし、栃木ニコンもブランド価値を打ち立てて欲しい。
タロウカジャ
手持ちのデジタル一眼等をみるとDfが誇らしげにMADE IN JAPANと刻印されています。品質管理が同じなら変わりはないのでしょうがライカが日本の電子部品で造られていてもドイツで資格のある職人が作っているとしている様にある程度国内生産をされる方が良いと思います。
ただ同じ機種でMAID IN JAPANだけがプレミアが付いたりすると笑ってしまいます。