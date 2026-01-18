ニコンがViltroxを知的財産権の侵害で提訴

相机Betaが、ニコンがViltroxを知的財産権の侵害で訴えたという記事を投稿しています。

･相机Beta

Zマウントの国産（中国製）レンズが訴えられた：すでに知っている人も多いと思うが、一部の国産（中国製）Zマウントレンズを巡る特許紛争について、Viltroxなどの国産（中国）メーカーの一部製品が対象となっている。 冷静に考えれば、特許保護期間内において、正規の公式ライセンスを受けていない製品が権利侵害となるのは事実であり、カメラメーカーが知的財産権を主張するのは理にかなった行為と言えるだろう。



影響を受けるViltroxには、多くのシリーズで優れたZマウントレンズが揃っているが、これらがすべて販売停止になってしまうのかどうか、我々も引き続き注視していきたいと思う。



【以下、画像の内容の翻訳】

新規開廷公告

公告日: 2026年1月7日

事件番号: (2025) 沪73知民初182号

事件名（訴訟理由）: 発明特許の臨時保護期間における使用料に関する紛争

原告: 株式会社ニコン

被告: 1. 深圳市唯卓仕科技有限公司（Viltrox） 2. 深圳市爵影科技有限公司（Viltroxの関連会社） 3. 上海秋宏撮影器材有限公司

裁判所: 上海知的財産権裁判所

開廷日時: 2026年3月2日 09:15

Viltroxは以前にキヤノンの販売停止を求められてRFマウントレンズの販売を停止したことがありましたが、今回はニコンに提訴されているということで、Zマウントレンズが同じようなことになるのかどうかが気になるところです。

Viltroxは現在、キヤノンにRFマウントのライセンスを申請しているようですが、Zマウント製品も正規ライセンスに移行するのでしょうかね。法的な問題を全て解決した上でZマウント製品の販売を継続してくれるのが、Zマウントユーザーにとっては一番メリットがありそうです。