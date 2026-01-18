ニコンがViltroxを知的財産権の侵害で提訴

相机Betaが、ニコンがViltroxを知的財産権の侵害で訴えたという記事を投稿しています。
- Zマウントの国産（中国製）レンズが訴えられた：すでに知っている人も多いと思うが、一部の国産（中国製）Zマウントレンズを巡る特許紛争について、Viltroxなどの国産（中国）メーカーの一部製品が対象となっている。 冷静に考えれば、特許保護期間内において、正規の公式ライセンスを受けていない製品が権利侵害となるのは事実であり、カメラメーカーが知的財産権を主張するのは理にかなった行為と言えるだろう。
影響を受けるViltroxには、多くのシリーズで優れたZマウントレンズが揃っているが、これらがすべて販売停止になってしまうのかどうか、我々も引き続き注視していきたいと思う。
【以下、画像の内容の翻訳】
新規開廷公告
公告日: 2026年1月7日
事件番号: (2025) 沪73知民初182号
事件名（訴訟理由）: 発明特許の臨時保護期間における使用料に関する紛争
原告: 株式会社ニコン
被告: 1. 深圳市唯卓仕科技有限公司（Viltrox） 2. 深圳市爵影科技有限公司（Viltroxの関連会社） 3. 上海秋宏撮影器材有限公司
裁判所: 上海知的財産権裁判所
開廷日時: 2026年3月2日 09:15
Viltroxは以前にキヤノンの販売停止を求められてRFマウントレンズの販売を停止したことがありましたが、今回はニコンに提訴されているということで、Zマウントレンズが同じようなことになるのかどうかが気になるところです。
Viltroxは現在、キヤノンにRFマウントのライセンスを申請しているようですが、Zマウント製品も正規ライセンスに移行するのでしょうかね。法的な問題を全て解決した上でZマウント製品の販売を継続してくれるのが、Zマウントユーザーにとっては一番メリットがありそうです。
エルモ
サードパーティのレンズが増えることは望んでいるが、何かしらの権利が侵害されてるレンズということであれば話は別ですね。
KA
単純に、ニコンが保有する特許技術をViltroxが製品に使ったからではないですか？ライセンスやレンズの通信プロトコルが問題なら、他のメーカーも訴えられているはずですし
(ニコンの訴えが認められた場合)Viltroxが特許料を支払い、和解して終了する可能性が最も高いと思います
Kwanon 1934
詳細は不明ですが、今この情勢下で中国サイドが「冷静に考えれば」という文言で対処していることは一定の評価はできるのかな？
我々、日本人も注視していきたいと思います。
中国は他国の知財・・・まぁその他も含めて尊重しないと友好関係築くのは大変困難な国ということを冷静に自己認識してほしいですね。
K.T.TIGER
RFマウントでは販売停止をしたのにZマウントでは販売継続したということは（ニコンが事前の協議等も無しに提訴したのでなければ）Zマウントでは権利侵害はしていないとViltroxは考えているのかもしれません
中国での裁判で公平性が担保されるのかはわかりませんが、どうなるか注視していきたいですね
はるさめ
仮保護期間（臨時保護期間）の特許を巡る裁判なので、マウントそのものに関する特許というよりはその周辺技術や光学系に関する、ニコンがまだ申請中・中国申請前の特許なんじゃないですかね。
使用料支払って解決が穏便ですが、表向きは穏便な形で終わらせつつ裏では実質的・部分的なマウント締め出しに終わる可能性も無しではないでしょう。今のシグマとの関係がそうであるように…
doracame
大変な研究開発費用と膨大な時間、労力を費やして得られた貴重な特許技術が膨大なのだろうと思います。そうした技術の恩恵を比較的安価に利用できるとすれば、userには一時的にありがたく、助かることとは思いますが、肝心の大手メーカさんたちが
費やしたコストの回収や利益を十分に得て、そして研究者の皆さんも苦心が十二分に報われなければ、今後のさらなる革新的技術開発の継続は難しくなっていってしまうようにも思います。優れた信頼性（耐久性、安定性）を備えた技術には、やはりそれ相応の対価が必要であり、簡単に特許使用料で済まない部分もあるのだろうと想像します。個人的にはこうした技術の大切さを理解しつつも、昨今の技術革新により製品価格が上昇し続け、写真やカメラを扱う楽しみがかなり生活に余裕のある、一部の富裕層の方々だけのものになってほしくはないのですが... そうした技術を普及機や中堅機種にも可能な限り生かしてくださるメーカーさんには、本当に感謝の気持ちいっぱいです。
clou
Zマウントの20mmf2.8と56mmF1.7をZfcで常用しています。
ヴァージョンアップができなくなって、後々使えなくなると痛いなぁ、、、。
SR-T101
最近発売されたEマウントのテレコンがどうなっているのか気になりますね
原生花園
中国の裁判所（上海知財裁判所）への提訴で日本企業が勝てるか、注目しています。