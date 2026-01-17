ヨドバシカメラで2025年に最も売上の多かったカメラは「α7C II」

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの2025年のレンズ交換式デジタルカメラの売上トップ20が掲載されています。

1年間で一番売り上げた一眼カメラは？ 売れ筋一眼カメラ2025年間ランキング

  • データ集計期間 : 2025年1月1日～12月31日

    第1位　ソニー α7C II ズームレンズキット
    第2位　ソニー α7C II ボディ
    第3位　富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット
    第4位　ニコン Z50II ダブルズームキット
    第5位　キヤノン EOS R5 Mark II ボディ
    第6位　キヤノン EOS R50・ダブルズームキット
    第7位　キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
    第8位　ニコン Z5II ボディ
    第9位　ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット
    第10位　キヤノン EOS R6 Mark III ボディ

    第11位　ソニー VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット
    第12位　ニコン Zfc 16-50 VR レンズキット
    第13位　ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ
    第14位　ニコン Z8 ボディ
    第15位　ソニー α7 IV ボディ
    第16位　キヤノン EOS R6 Mark II・RF24-105 L IS USM レンズキット
    第17位　ソニー α1 II ボディ
    第18位　キヤノン EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット
    第19位　ソニー α7R V ボディ
    第20位　ソニー α7 V ボディ

  • 2025年は、前年に続いて供給が不安定な機種もあった中、年間を通して一度もランク外落ちすることなく全24回のトップ10入りを続けたソニー「α7C II」ズームレンズキットとボディが年間ランキングのワンツーを決めた。
  • 年間1位の「α7C II ズームレンズキット」は、7回の1位を含めすべてがトップ5入りと、ダントツの結果。年間2位の「α7C II ボディ」は、4回の1位を含めトップ5に20回ランクイン。2025年は2024年と1位と2位が入れ替わったものの、「α7C II」が連覇を果たしたかたちだ。
  • メーカー別では、キヤノン4機種、ソニー2機種3モデル、ニコン2機種、富士フイルム1機種が年間トップ10にランクイン。うち半分の5機種をAPS-C機が占め、APS-C機が活躍した1年でもあった。

　

ヨドバシの毎月上期･下期のランキングでもα7C II（レンズキット&ボディ）は極めて強かったので、α7C IIのレンズキットとボディが1位･2位なのは納得のいくところですね。昨年はα7C IIのボディが1位、レンズキットが2位ということで、長期間売上トップを維持しているのはすごいですね。

α7CII以外では、富士フイルムX-M5が3位と上位にランクインしているのが目を引くところで、金額ベースのヨドバシで比較的低価格のX-M5がこれだけ上位に入ってきているので、X-M5は相当の台数が出ているようです。