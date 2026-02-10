ソニーが1～2ヶ月以内にハイエンドカメラを発表？

SonyAlphaRumorsのYouTubeチャンネルで、ソニーの新型カメラに関する動画が公開されています。

･Confirmed: Sony will soon announce a new High End camera!!!

ソニーは近日中に新しいハイエンドカメラを発表する予定だ。発表は1、2ヶ月以内に行われることが100%確実だ。ソニーは間違いなく新しいカメラを発表するが、CP+で発表される可能性は低いと考えている 。2月末までに発表されるのはレンズのみになる可能性が高い 。



おそらく発表は2月25日頃で、100-400mm F4.0 GMと可変絞りの100-400mmのGレンズ、そしておそらく16-28mm F2.0 GMという驚異的なレンズだ 。



今回のイベントではレンズの発表はあってもカメラの発表はない 。しかし、今日は良いニュースがある。ソニーが中国で新しいカメラを正式に登録した 。このチャンネルをフォローしている人なら、これが何を意味するか知っているはずだ 。通常、中国で登録されたカメラが発表されるまでには、約1〜2ヶ月、最大でも3ヶ月だ 。



登録内容を確認すると、新型カメラは第1にWi-Fi 6に対応している 。これは間違いなく本格的なカメラであることを示唆している。第2の情報として、このカメラは日本製で、これもまた、ミドルからハイエンドのカメラであるという兆候だ。したがって、今回登録されたモデルも本格的なモデルになることがわかる 。



わかっているのは、このカメラがα7Vよりも上位のハイエンド機であり、日本製で、おそらく3月から4月に登場するということだ 。信頼できる情報筋からは、FX3IIの開発がすでに完了しているという情報を得ている 。これは推測であり確定ではないが、カメラが登録され、情報筋がFX3IIの登場を伝えている事実は重い 。



4月には映像制作に焦点を当てたNABショーが開催される 。そのイベントに合わせてFX3 IIが登場するのは理にかなっていると思う。α7SIVの方がNABショーにふさわしいと考える人もいるだろうが、α7SIVについてはまだ何の確証も得られていない 。



他に噂されているカメラとしては、α7RVIがあるが、こちらは下半期の10月から11月頃になる可能性が高いと考えている 。新しいAPS-Cカメラであるα6900も必要とされている 。このカメラが発表される可能性もあるだろう 。



α7CIIIが発表される可能性も考えられるが、今回登録されたカメラが日本製であるのに対し、α7CIIは日本製ではないため、今回のカメラがα7CIIIであるかどうかは疑問が残る 。まとめると、3月から4月にFX3IIが登場する可能性はかなり高い 。



FX3IIのスペックについては、2つの選択肢がある。α9IIIのグローバルシャッターを採用するか 、あるいは新しい部分積層型センサーを採用するかだ。私は、新しい部分積層型センサーが採用される可能性が高いと考えている。低画素の部分積層型センサーがFX3IIに搭載されれば素晴らしいことだが、これはまだ確定ではない。確実なのは、α7Vよりもハイエンドなカメラが来るということだ 。

ソニーが新たに認証機関に登録したカメラは、Wi-Fiの仕様と日本製であることからα7Vよりも上のクラスの製品の可能性が高いようです。SARはFX3IIが最有力候補と考えているようですが、他のカメラの可能性も残っているようです。α7RVIに関しては、秋頃の登場という噂が流れているようなので、今回登録されたカメラの可能性は低そうですね。