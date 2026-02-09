ヨドバシの1月下期のランキングで「α7V」が首位に返り咲き

CAPA CAMERA WEBに、1月下期のレンズ交換式カメラの売上トップ10が掲載されています。
･一眼カメラ売れ筋トップ10！「α7 V」がランク外からのトップ返り咲き
- データ集計期間 : 2026年1月16日～31日
第1位 ソニー α7 V ボディ
第2位 ソニー α7C II ズームレンズキット
第3位 ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ
第4位 富士フイルム X-T30 III XC13-33mmレンズキット
第5位 ニコン Z50II ダブルズームキット
第6位 富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット
第7位 ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット
第8位 キヤノン EOS R50・ダブルズームキット
第9位 ソニー α7C II ボディ
第10位 キヤノン EOS R6 Mark III ボディ
- 前々回の初登場1位から前回はランク外だったソニー「α7 V」が復活し、再び1位に立った。
- 今回はソニーが3機種4モデル、キヤノンと富士フイルムが2機種、ニコンとハッセルブラッドが1機種ずつランクイン。
α7Vは前回ランク外になっていましたが、すぐに1位に返り咲いたところをみると、一時的な在庫切れだった可能性が高そうです。α7CIIは2位と9位でα7V登場後も引き続きよく売れており、この人気は後継機が登場するまで続きそうですね。
ハッセルブラッドX2D II 100Cは最近は順位が低めになっていましたが、今回再びトップ3までランクアップしていて、中判カメラとしては驚くほど人気がありますね。
富士フイルムはX-T30IIIが比較的低価格のカメラながら金額ベースのヨドバシで4位なので、かなり台数が出ているようです。
