パナソニックが登録した新型カメラの最有力候補は「S1H II」？

43rumors / L-rumorsのYouTubeチャンネルで、パナソニックが新たに認証機関に登録した2機種のカメラを予想する動画が公開されています。

･The Wait is Over. Two New Lumix Cameras are Coming!

数日前、パナソニックは中国で2台の新型カメラを登録した 。過去の例から、登録されたカメラが発表されるまでには、最大で3ヶ月から3ヶ月半ほどかかることが分かっている 。したがって、2月末から遅くとも4月下旬か5月初旬の間には、2機種の新製品が登場するだろう 。



登録情報にはカメラの名称こそ記載されていないが、それがローエンドなのかハイエンドなのかという明確な指標が示されている。



「P2409A」というコードで登録されたカメラは、GH7やS5、S1II、S1RIIといった機種と同等のWi-Fi機能を備えていることから、ミドルからハイエンドのカメラであると言えるだろう 。これは決して安価なエントリーレベルのカメラにはならない 。



もう一方のカメラ「P2501A」は、Wi-Fi機能がなくBluetoothのみを搭載しているため、非常にローエンドなモデルだ 。これは極めてエントリーレベルのモデルであり、その正体についての確証はないが、例えばZS99はアジアで非常に売れている 。そのため、少しアップデートされた新モデルか、あるいは別のエントリーレベルのコンパクトカメラが登場する可能性がある だろう。



これが新しいエントリーレベルのマイクロフォーサーズ機だとは考えにくい 。システムカメラにおいて、エントリーレベルであってもBluetoothのみというのは機能的に不十分だからだ 。



ハイエンドなカメラの方は、マイクロフォーサーズなのかLマウントなのかを示す情報はないが、Lマウントである可能性が高いと推測している 。GH7が登場してから2年が経過しているが、今年GH8が出るとは思えない 。他のマイクロフォーサーズカメラを発表する計画があるとも考えにくい 。そのため、最も可能性が高いシナリオは、Lマウントのフルサイズカメラが登場することだ 。当然、誰もが「S1HII」の登場時期だと声を上げるだろう 。私の意見でも、S1HIIが最有力候補だ 。



S9IIの可能性も語られている 。しかし、これはまだそれほど古いカメラではない 。発売から約2年が経過したところであり、モデルチェンジには時期尚早だろう 。S9IIが登場するとすれば、それは全く異なるカメラになる場合のみだと考えている 。例えば、S9のようなボックススタイルでありながら、EVFとメカシャッターを統合したモデルだ 。しかし、私はS1H2が登場する可能性が高いと考えており、S9IIの可能性は低いと見ている 。また、超エントリーレベルのS5という噂もあるが、あまり現実的ではないと感じる 。



レンズについてはまだ何も聞いていないが、2月下旬のCP+ショーに向けて発表があるかもしれない 。CP+でパナソニックの新しいカメラが出る可能性は低いだろう 。

パナソニックが登録した「P2409A」はS1HIIではないかと予想されている方は多いようですが、43rumorsも同様に考えているようですね。一方でm4/3機が登場する可能性は低いと述べられていますが、m4/3もそろそろ何らかの新製品が欲しいところです。

一方で、エントリーモデル「P2501A」の方はWi-Fi非搭載ということで、こちらはレンズ交換式ではなくコンパクトカメラの可能性が高そうですね。