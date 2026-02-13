マップカメラの1月のランキングで「α7V」がV2を達成するも販売台数は急減

THE MAP TIMESに、2026年1月のマップカメラのデジタルカメラの販売台数ランキングが掲載されています。
- 新品デジカメ1月ランキング
1位 SONY α7V
2位 FUJIFILM X100VI
3位 FUJIFILM X-E5
4位 SONY α7C II
5位 FUJIFILM X-M5
6位 FUJIFILM X-T30 III
7位 RICOH GR IIIx
8位 Nikon Z5II
9位 SONY α6700
10位 RICOH GR IV
- α7Vは、1月前半は品不足の状況が続いたが、後半に入ると供給も安定し、現在は「在庫あり」に。2ヶ月連続の1位獲得となった。ただここで心配なことも。前回は圧倒的な大差となったが、今回2位との差はそれほど開いていない。販売台数も前回と比べるとかなり数を減らしている。発売月に売れに売れてしまった反動とも取れるが、しかしそれにしても急激な落ち込みようだ。
- α7Vに今回ぐっと迫ったのが、2位X100VI。2026年に入っても相変わらず供給が不安定な状況が続いてしまっている。この状況が改善されることを切に祈るばかりだ。3位は同じくX-E5、そして5位にX-M5、6位X-T30 IIIと、入れ替わりはあるが今回もFUJIFILMは4機種をランクインさせる結果に。メーカーとしての好調ぶりを維持している。
- 7位にGR IIIx、10位GR IVと、RICOH勢が前回とは順位を逆にする形で入った。X100VI同様、こちらも長期間メーカーからの供給不安定が続いている機体。
- 8位にZ5II。前回7位から1つ順位を下げた。2025年4月に初登場1位を飾ったZ5IIだが、ランク外も経験した後、このところ中位以下に安定してしまった感があり。 EOS R6 Mark IIIの急降下ぶり（12月11位、今回13位）に比べれば、ランキング内に留まっている分良いのかもしれないが、2大メーカーがなんとも寂しい状況だ。
α7VはV2を達成しましたが販売台数は急速に減っているようで、α7CIIのように長期安定して人気を維持するのか、あるいは短期で首位戦線から脱落してしまうのかが気になるところです。
富士フイルムは2位、3位、5位、6位とトップ3内の2機種を含む4機種がランクインしており、マップカメラでは本当に強いですね。
リコーは引き続きGRシリーズが人気ですが、潤沢に供給できていればもっと上位にランクインしたのは間違いなさそうです。あと、ニコンとキヤノンが最近はあまり元気がないのが気になるところですね。
daipa
現在の物価高の情勢で、カメラも高騰は仕方ないと思いますが、やはり買回品のカメラは買う必要性は後回しになるにで、急減は致し方ないでしょうね。カメラ業界も難しくなる段階に入ったのかもしれませんね。
wow
α7C IIほど手頃な価格ではありませんし、今の日本で長くトップを維持するのは厳しいかもしれません。おそらく世界的には売れ続けると思いますが。
山人
やはり物価高騰が響いてるのだと思います。
私も欲しいとは思いつつも趣味の支出の優先度は二の次・三の次になってしまいます。
必要に迫られた人や生活にゆとりのある人に一巡したら減ってしまうのは仕方ないでしょうね。それにここの噂でも今年中に7R6が出るらしいって話でしょう。それならそれを見てどちらにしようかって人もいるかもしれませんしね。
資金を貯めたりしている人もいるでしょうし、発売時の勢いは落ちてもまだまだコンスタントに売れ続けるとは思っています。