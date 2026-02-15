シグマ「15mm F1.4 DC Contemporary」と「35mm F1.4 DG II Art」のスペック

Mirrorless Rumorsに、シグマが間もなく発表すると噂されている2本の単焦点レンズの新しいリーク画像とスペックに関する情報が掲載されています。

New leaked images and specs of the Sigma 35mm f/1.4 II and 15mm f/1.4 lenses

  • これらのレンズは2月26日に発表される！スペックは次の通りだ。

  • 15mm F1.4 DC Contemporary
    - 11群13枚
    - 9枚羽根の絞り
    - 重さ220g、全長64.8mm（Eマウント）
    - 16mm F1.4 DC DNよりも50%軽くフィルター径は67mmから58mmに縮小
    - 動画に最適化（フォーカスブリージングは極小）
    - Eマウント、RFマウント、Xマウント対応

sigma_15mmF14DCDN_h2f_011.jpgsigma_15mmF14DCDN_h2f_012.jpg

  • 35mm F1.4 DG II Art
    - 12群15枚
    - 11枚羽根の絞り
    - 重さはEマウントが525g、Lマウントが530g
    - 最短撮影距離は28cm
    - 最大撮影倍率は1:5.4
    - デュアルHLAハイスピードモーター
    - フォーカスブリージングを最適化

sigma_35mmF14DGIIArt_h2f_013.jpgsigma_35mmF14DGIIArt_h2f_014.jpg

新しい画像が出てきましたが、フードが無い状態の画像では15mm F1.4はかなり小さく見えますね。このサイズなら、F1.4の大口径ながらF2クラスのレンズと同じような感覚で気軽に持ち出せそうです。

35mm F1.4もかなり軽量化されており、近接性能も若干改善さているようです。AFモーターが現行型のステッピングモーターからHLAに変わったので、AF速度も改善されそうですね。