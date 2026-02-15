シグマ「15mm F1.4 DC Contemporary」と「35mm F1.4 DG II Art」のスペック

Mirrorless Rumorsに、シグマが間もなく発表すると噂されている2本の単焦点レンズの新しいリーク画像とスペックに関する情報が掲載されています。
･New leaked images and specs of the Sigma 35mm f/1.4 II and 15mm f/1.4 lenses
- これらのレンズは2月26日に発表される！スペックは次の通りだ。
- 15mm F1.4 DC Contemporary
- 11群13枚
- 9枚羽根の絞り
- 重さ220g、全長64.8mm（Eマウント）
- 16mm F1.4 DC DNよりも50%軽くフィルター径は67mmから58mmに縮小
- 動画に最適化（フォーカスブリージングは極小）
- Eマウント、RFマウント、Xマウント対応
- 35mm F1.4 DG II Art
- 12群15枚
- 11枚羽根の絞り
- 重さはEマウントが525g、Lマウントが530g
- 最短撮影距離は28cm
- 最大撮影倍率は1:5.4
- デュアルHLAハイスピードモーター
- フォーカスブリージングを最適化
新しい画像が出てきましたが、フードが無い状態の画像では15mm F1.4はかなり小さく見えますね。このサイズなら、F1.4の大口径ながらF2クラスのレンズと同じような感覚で気軽に持ち出せそうです。
35mm F1.4もかなり軽量化されており、近接性能も若干改善さているようです。AFモーターが現行型のステッピングモーターからHLAに変わったので、AF速度も改善されそうですね。
α7RⅤ使い
管理人さま、早速の続報ありがとうございます!
35mm F1.4 Ⅱ ですが現行型を所有している身としては、どのくらい性能差をつけられるのか気にはなります。
でもシグマさんのレンズが大好きなので、どんどん突っ走って欲しいですね。
現行型と性格が違うようであれば、贅沢な複数所有もしてみたいものです。
K72
15mmf1.4、fpL用にLマウントも出して欲しいですね。