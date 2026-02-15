シグマ「15mm F1.4 DC Contemporary」と「35mm F1.4 DG II Art」のスペック

Mirrorless Rumorsに、シグマが間もなく発表すると噂されている2本の単焦点レンズの新しいリーク画像とスペックに関する情報が掲載されています。

･New leaked images and specs of the Sigma 35mm f/1.4 II and 15mm f/1.4 lenses

これらのレンズは2月26日に発表される！スペックは次の通りだ。





15mm F1.4 DC Contemporary

- 11群13枚

- 9枚羽根の絞り

- 重さ220g、全長64.8mm（Eマウント）

- 16mm F1.4 DC DNよりも50%軽くフィルター径は67mmから58mmに縮小

- 動画に最適化（フォーカスブリージングは極小）

- Eマウント、RFマウント、Xマウント対応

35mm F1.4 DG II Art

- 12群15枚

- 11枚羽根の絞り

- 重さはEマウントが525g、Lマウントが530g

- 最短撮影距離は28cm

- 最大撮影倍率は1:5.4

- デュアルHLAハイスピードモーター

- フォーカスブリージングを最適化

新しい画像が出てきましたが、フードが無い状態の画像では15mm F1.4はかなり小さく見えますね。このサイズなら、F1.4の大口径ながらF2クラスのレンズと同じような感覚で気軽に持ち出せそうです。

35mm F1.4もかなり軽量化されており、近接性能も若干改善さているようです。AFモーターが現行型のステッピングモーターからHLAに変わったので、AF速度も改善されそうですね。