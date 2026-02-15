シグマ「15mm F1.4 DC DN」と「35mm F1.4 DG II Art」の画像

how2flyが、2月26日の発表が噂されているシグマの2本の交換レンズのリーク画像をポストしています。

･how2fly

シグマ 15mm F1.4 DC DN | Contemporary for E (わずか220グラム) / X /RF

35mm F1.4 DG II | ART for E (525グラム) / L

15mm F1.4は現行の16mm F1.4の後継機と言われていますが、16mm F1.4に比べると大幅に小型軽量のようで、非常に扱いやすそうです。コンテンポラリーシリーズのレンズですが、絞りリングが採用されているのが目を引くところですね。今後はコンテンポラリーシリーズも絞りリングを搭載するのでしょうか。

また、35mm F1.4も一回り小型軽量化されているようで、これで描写性能が向上していればかなり訴求力があがりそうです。