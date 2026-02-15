シグマ「15mm F1.4 DC DN」と「35mm F1.4 DG II Art」の画像

how2flyが、2月26日の発表が噂されているシグマの2本の交換レンズのリーク画像をポストしています。
- シグマ 15mm F1.4 DC DN | Contemporary for E (わずか220グラム) / X /RF
- 35mm F1.4 DG II | ART for E (525グラム) / L
15mm F1.4は現行の16mm F1.4の後継機と言われていますが、16mm F1.4に比べると大幅に小型軽量のようで、非常に扱いやすそうです。コンテンポラリーシリーズのレンズですが、絞りリングが採用されているのが目を引くところですね。今後はコンテンポラリーシリーズも絞りリングを搭載するのでしょうか。
また、35mm F1.4も一回り小型軽量化されているようで、これで描写性能が向上していればかなり訴求力があがりそうです。
森人JAZZ
15mm F1.4!
うわぁ～、16ｍｍとは別物の好きなスタイル！
E5,T5のクロップを使うと（結構重宝しています）
換算約30ｍｍ、45ｍｍとなるので
これは欲しい。
今やっとXF23mmｆ2.8入手の検討中なのですが
悩みます。
123改め456
35mm F1.4の歴史を辿ると734g → 640g → 525g
小型軽量化で何かを犠牲にしてないどころか向上してるとしたらレンズの進化て凄いですね 個人的には先代でも充分ですけど一度軽い方を体験してしまったら戻れないんでしょうね(;^_^A