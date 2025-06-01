ヨドバシの2月上期のランキングで「α7V」が連覇

CAPA CAMERA WEBに、2月上期のレンズ交換式カメラの売上トップ10が掲載されています。
- データ集計期間 : 2026年2月1日～15日
第1位 ソニー α7 V ボディ
第2位 ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ
第3位 ソニー α7C II ズームレンズキット
第4位 富士フイルム X-T30 III XC13-33mmレンズキット
第5位 ソニー α7C II ボディ
第6位 ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット
第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット
第8位 キヤノン EOS R50・ダブルズームキット
第9位 キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
第10位 富士フイルム X-E5 XF23mmレンズキット
- 1位は、前回に続いてソニー「α7 V」。12月下期の初登場以来、3回目のトップとなる。これから連覇記録を伸ばせるか？
- 今回はソニーが3機種4モデル、キヤノンと富士フイルムが2機種、ニコンとハッセルブラッドが1機種ずつランクイン。
α7Vは初登場1位の次にランク外となってしまったのでどうなることかと思いましたが、その後2連覇なので、ランク外は一時的な在庫切れだったようですね。ソニーはα7CIIも3位･5位と高い人気を維持していて絶好調ですね。
ハッセルブラッドX2DII 100Cは前回の3位から更にランクアップしており、中判カメラとしては長期間高い人気を維持していてすごいですね。
富士フイルムはX-T30IIIが前回と同じ4位で、比較的低価格なカメラにもかかわらず金額ベースのヨドバシで健闘しているという印象です。ニコンとキヤノンはAPS-C機のみが下位にランクインで、最近は少し元気がないですね。
コメント