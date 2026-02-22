今年のCP+では富士フイルムの新製品は登場しない？

Fuji Rumorsに、富士フイルムのCP+の新製品に関する情報が掲載されています。

･Will Fujifilm Dominate CP+ Again -- Even With Zero New Cameras?

CP+が数日後に始まる。富士フイルムは独自のブースを出展し、自社のウェブサイトにも専用ページを設置しているが、富士フイルムは特に新しい製品を用意することはないようだ。



したがって、X-Pro4、X-H3、X-H3S、X-T6、X100VI、GFX180、X-S30、X-T60などの発表は期待しないで欲しい。XシリーズおよびGFXシリーズに関する製品はすべて昨年発売されたため、今回新しいものは何も登場しないだろう。



新製品に関しては、サードパーティ製レンズの方が興味深いものになりそうだ。シグマは近々 APS-Cレンズを含む大きな発表を予定している。他のブランドからもさらに多くの製品が発表されるだろう。

今年のCP+では、どうやら富士フイルムの新製品は登場しないようですが、X-T6などの噂されている第6世代機の登場にはまだ時期が早いので、これは仕方のないところですね。Fuji Rumorsが述べているように、今年のCP+は多くのサードパーティー製レンズの新製品が期待できそうなので、Xマウント版の登場を期待したいところです。