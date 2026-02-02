パンソニックが認証機関に2機種の新型カメラを登録

E8M_8888で、パナソニックの2機種の新型カメラの登録情報が紹介されています。

パナソニックが今週、海外認証機関に新機種「P2409A」および「P2501A」を登録した。前者は5GHz帯対応のWi-Fi 5を搭載し、後者はBluetoothのみの仕様からエントリークラスのモデルと推測される。以前に登録済みの「P2303A」を含めて、現在未発表のカメラ製品は合計3機種となる。

パナソニックが新たに2機種の新型カメラを登録しました。「P2409A」はハイエンド機、「P2501A」はレンズ交換式のエントリーモデルかコンパクトカメラでしょうか。新しく登録されたカメラがCP+の新製品になるかどうかは微妙かもしれませんが、いずれにしても近日中に新型カメラが発表されることになりそうです。